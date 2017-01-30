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Управление жилищной политики Южно-Сахалинска купит квартиры у горожан

Управление жилищной политики Южно-Сахалинска купит квартиры у горожан

Всего необходимо приобрести порядка 80 квартир

Управление жилищной политики сообщает о проводимых администрацией города Южно-Сахалинска закупочных процедурах на приобретение жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.

Администрация города намерена приобрести 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, предназначенные для таких категорий граждан, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, маломобильные граждане, многодетные семьи. Всего необходимо приобрести порядка 80 квартир, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Жилые помещения должны отвечать санитарно-техническим нормам, быть отремонтированными, свободными и подготовленными к заселению. Более подробную информацию о предъявляемых требованиях к приобретаемым квартирам  и порядке приобретения жилых помещений можно узнать по телефону 300-642, доб. 7 (понедельник - пятница, с 14.00 до 17.00). 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:02 +1
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Комментарии
PATRO
Написано сегодня, в 17:09
....короче хотят конфетку по мин. цене!
Вон у кого Лексус за долги забрали,предложите,мож согласиться,ну мало ли!
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+6
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:49
PATRO,
мне так квартиру дали 5 лет назад в центре.))купили за 3,убалтали пожилых людей,которые уезжали.но продавали значительно дороже.
Сейчас моя стоят минимум 4200.
Скупать будут за копейки,но учитывая,что дёшево мало кто будет продавать,будут скупать в епенях.)))
Мне так же пытались впихнуть в Сановке,Луговом,причём на отшибе.))))а в итоге моя упрямость была вознаграждена самым центром.)))
Не знаю как сейчас,но тогда там всё мутно было,крутили этими делами как хотели...
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+1
PATRO
Написано сегодня, в 17:57 Отредактированно сегодня, в 17:57
Добрый человек, Один раз админ.города объявила тендер на покупку авто представительского класса,чтоб там кожа-рожа (короче в максималке),не раньше 2008г.,цену точно не помню около 1,2...Я так ржал при прочтении тех условий!
На тот момент даже битых,то что они хотели,было не купить.И это
с той же оперы.
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+2
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