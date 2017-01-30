Управление жилищной политики Южно-Сахалинска купит квартиры у горожан

Управление жилищной политики сообщает о проводимых администрацией города Южно-Сахалинска закупочных процедурах на приобретение жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.

Администрация города намерена приобрести 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, предназначенные для таких категорий граждан, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, маломобильные граждане, многодетные семьи. Всего необходимо приобрести порядка 80 квартир, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Жилые помещения должны отвечать санитарно-техническим нормам, быть отремонтированными, свободными и подготовленными к заселению. Более подробную информацию о предъявляемых требованиях к приобретаемым квартирам и порядке приобретения жилых помещений можно узнать по телефону 300-642, доб. 7 (понедельник - пятница, с 14.00 до 17.00).