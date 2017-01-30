В понедельник новости в тестовом режиме запустятся в Невельском и Холмском районах

Радио АСТВ запускает новый проект «Новости районов».

В этом году каждый муниципалитет, где вещает станция, будет получать информацию не только о происходящем в мире и в Сахалинской области, но и слушать новости только своего района.

С прошлого года такая возможность есть у жителей Корсакова и ближайших сел.

В понедельник новости в тестовом режиме запустятся в Невельском и Холмском районах. Время выхода 9.30, 14.30 и 19.30.