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Радио АСТВ запускает новый проект «Новости районов»

Радио АСТВ запускает новый проект «Новости районов»

В понедельник новости в тестовом режиме запустятся в Невельском и Холмском районах

Радио АСТВ запускает новый проект «Новости районов».

В этом году каждый муниципалитет, где вещает станция, будет получать информацию не только о происходящем в мире и в Сахалинской области, но и слушать новости только своего района.

С прошлого года такая возможность есть у жителей Корсакова и ближайших сел.

В понедельник новости в тестовом режиме запустятся в Невельском и Холмском районах. Время выхода 9.30, 14.30 и 19.30.

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 16:14 +3
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Комментарии
Online
Морское телевидение Online
Написано сегодня, в 16:24
где базируется студия в городе Холмске? скажите пожалуйста адрес.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 16:32
Морское телевидение,
А зачем там студия?
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+1
PATRO
Написано сегодня, в 16:38
Морское телевидение,
Решил им опыт свой передать?
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+3
Online
Морское телевидение Online
Написано сегодня, в 16:39
senchick, студия нужна для сбора рекламных обьявлений, новостей и мчс в случае чрезвычайных проийсшествий или военных действий.
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+1
Еще 3 комментария
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:46
А ещё где-нибудь планируется?
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+1
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