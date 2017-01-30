На Сахалине потеплеет

Фото Леонида Короткова

С середины до конца следующей недели будет идти небольшой снег

В предстоящие выходные дни на север Сахалина будет оказывать влияние область низкого давления, которая будет смещаться с Камчатки в Охотское море к северо-восточному побережью Сахалина.

Как сообщает Сахалинское УГМС, в северных районах Сахалина ожидается снег, в воскресенье усилится ветер и будут отмечаться метели. Температура в ночь на субботу -17…-22°, днем -10...-15°; в воскресенье ночью -11…-16°, днем -7…-12°.

В центральной части Сахалина в субботу сохранится погода без осадков, температура ночью -25…-30°, днем -8…-13°. В воскресенье ожидается небольшой снег и потеплеет, ночью температура -18…-23°, днем -7…-12°.

На юг Сахалина будет поступать сухой воздух с материка. В выходные дни осадков не ожидается, 4 февраля ночью -19…-24°, днем -4…-9°; 5 февраля будет теплее: ночью -14…-19°, днем -2…-7°.

На островах Курильской гряды на севере снег и слабая метель, на юге преимущественно без осадков. Температура ночью -7…-12°, днем -2…-7°.

В начале рабочей недели погода существенно не изменится.

В середине недели восточные потоки в атмосфере выстроятся над всем Сахалином. Воздушная масса будет приходить с Охотского моря, принося с собой снег и дальнейшее повышение температуры.

На Сахалине до конца рабочей недели будет отмечаться небольшой и умеренный снег. На побережьях будет наблюдаться порывистый ветер, местами слабая метель. Температура ночью -8…-13°, днем -1…-6°.

На Курилах временами будет отмечаться снег и усиливаться ветер. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1…-6°.

В областном центре в выходные дни без осадков. Температура воздуха в субботу ночью -21…-23°, днем -5…-7°; в воскресенье ночью -18…-20°, днем -3…-5°.