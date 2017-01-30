Численность сивучей на Курилах и у побережья Сахалина сокращается

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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала Камчатскому филиалу Тихоокеанского института географии ДВО РАН разрешение на проведение научно-исследовательских работ, в рамках Программы мониторинга состояния численности и изучения экологии сивуча в водах Дальнего Востока. Контроль за проведением работ осуществляло Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

Биологи следят за состоянием зверей, регистрируют всех помеченных ранее сивучей, следят за размножением животных, в общем, узнают всё о редких представителях животного мира, численность которых катастрофически снизилась по неизвестным пока причинам и до сих пор не восстановилась.

По одной из версий, сокращению численности морских львов способствует чрезмерное освоение человеком рыбных ресурсов — крупным млекопитающим просто не хватает еды. По другой гипотезе причина в том, что сивучи неохотно размножаются. Еще одна версия указывает на возможную роль морских хищников — касаток и акул.

Поэтому, не зная истинной причины, очень важно вести мониторинг состояния популяции сивучей в северных морях, чтобы в случае повторения катастрофы быть готовыми принять необходимые меры к сохранению популяции. Кроме того, как говорят морские биологи, сивуч — это модельный вид северной пацифики — своеобразный индикатор общего состояния морской экосистемы данного района.

Детенышей сивуча на лежбищах метят с конца 1980-х годов. Специалисты мониторят выживаемость разных возрастно-половых групп в разных районах и за разные годы, получения данных для расчета успеха размножения (коэффициентов беременности и др.), изучения внутривидовой пространственной структуры вида и его миграций.

В 2016 году плановые работы Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН проводились на лежбищах сивуча на Курильских островах и на о. Тюлений у побережья Сахалина. Специалистами института применялась хорошо отработанная и широко распространенная методика горячего таврения щенков. Метили щенков под газовой анестезией с применением изофлорана в качестве анестетика.

Щенков отлавливали на берегу сачками, подносили к месту таврения, взвешивали на электронном динамометре и подавали анастетик. Анестезия наступала через 2-3 минуты. Тавро ставилось на левый бок в область плеча.

В процессе мечения проводилось измерение щенков (проекционная длина тела, обхват за передними ластами) и отбор биопроб - кусочки кожи с оторочки заднего ласта (от всех меченых щенков для популяционных исследований) и волос для оценки уровня накопления тяжелых металлов в организме сивуча.

Всего за период работ, в соответствии с разрешением Росприроднадзора, было помечено 599 щенков сивуча на 5 лежбищах. Так как щенков отлавливали не избирательно, выборка отражает половой состав и морфометрические показатели приплода сивуча, родившихся в 2016 году.

Как и следовало ожидать, самки оказались несколько мельче самцов по всем измеряемым показателям - по массе тела на 3,5 - 5,5 кг, по стандартной длине тела на 4,2 - 6,2 см, а по обхвату за передними ластами - на 2,3 - 3,9 см.

На всех лежбищах в выборке преобладали самцы.

Каких-либо явных признаков заболеваний или физических недостаток у щенков сивуча во время мечения выявлено не было.

В настоящее время ученые обрабатывают и анализируют полученную информацию.

Автор краткого информационного отчета и фотоматериалов - Бурканов В. Н. – к.б.н., вед.н.с. Камчатского филиала ФГБУН Тихоокеанского института Географии ДВО РАН.