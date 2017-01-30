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Более четырех тысяч сахалинцев ищут работу
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Более четырех тысяч сахалинцев ищут работу

Половина из них хочет сменить нынешнего работодателя

По состоянию на 1 февраля на учете в центрах занятости населения Сахалинской области состояли 4,3 тысячи ищущих работу граждан, в их числе 2091 безработный, что на 126 человек (5,7%) меньше, чем в прошлом году. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,75% против 0,8%  - в 2016 году (в среднем по России – 1,2%, по ДФО – 1,6%). Такие показатели рынка труда, как численность и уровень безработицы, коэффициент напряженности в области ниже прошлого года. 

  Ежегодно в начале года отмечается сезонный рост числа обращений граждан в службу занятости в поиске работы. В составе безработных по сравнению с прошлым годом увеличилась численность граждан не работающих более года с 21,7% до 24,8%. 

Ситуация на рынке труда сложившаяся в начале текущего года прогнозируема и не является критической. Органами службы занятости в еженедельном режиме проводится мониторинг, ситуация на рынке труда контролируется, отслеживаются планируемые сокращения численности работников с предприятий области. Проводимые мероприятия позволяют оперативно принимать меры, и оказывать содействие трудоустройству ищущим работу гражданам. 

В настоящее время органами службы занятости ведется работа по заключению договоров на временные, общественные работы, на субсидированные рабочие места, на профессиональное обучение, повышение квалификации граждан. Проводится отбор работодателей для установления квоты для трудоустройства отдельных категорий молодежи, сообщает пресс-служба агенства по труду и занятости населения Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:36 +4
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:50
Можно сказать, что целый микрорайон ТОРовского города Южно-Сахалинск сидит без работы..... То же хотим сменить работу, так как 11 лет зарплату не поднимали, но к сожалению предпочитают брать на работу с Владивостока или "благи"
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+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:15
senchick,
там за 30 очень не просто найти работу.это считается круто...поэтому даже с нашими ценами они согласны ехать,просто экономят на всём и так же как гастеры отправляют домой деньги..да и вообще там с работой очень туго...Иногородний чуть что не рыпнется,не будет качать права по поводу ТК,ему деваться некуда..этим и пользуется работодатель,на всём экономят...
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+5
Hana
Написано сегодня, в 12:33
Добрый человек, Ну так получается,что кризис в стране превращает людей в рабов.Хочешь работать-молчи,не качай права.Интересно,какие квоты были выделены на Сах.область для иностранной раб.силы? Возможно если вообще прикрыть сторонней раб.силы то работодатель бы вел себя достойно.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:49
Hana,
муниципальным властям посрать кто на кого работает..Есть муниципальные программы,есть федеральные программы,их надо выполнять,ибо придётся отчитываться перед Москвой и перед полпредом...
Стройки строятся?строятся..дороги делаются?..делаются..а кто там работает,узбек или хохол - им пофиг..Цифры статистики и отчётность - вот главное...По сути,при застое было то же самое - пятилетка за три года!..план КПСС..топропились...но там строили русские и молдаване...те хоть корочки ПТУ имели и качество в большей степени было приемлемым...
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 12:51
Работа...
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+1
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