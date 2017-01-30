Более четырех тысяч сахалинцев ищут работу

По состоянию на 1 февраля на учете в центрах занятости населения Сахалинской области состояли 4,3 тысячи ищущих работу граждан, в их числе 2091 безработный, что на 126 человек (5,7%) меньше, чем в прошлом году.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,75% против 0,8% - в 2016 году (в среднем по России – 1,2%, по ДФО – 1,6%). Такие показатели рынка труда, как численность и уровень безработицы, коэффициент напряженности в области ниже прошлого года.

Ежегодно в начале года отмечается сезонный рост числа обращений граждан в службу занятости в поиске работы. В составе безработных по сравнению с прошлым годом увеличилась численность граждан не работающих более года с 21,7% до 24,8%.

Ситуация на рынке труда сложившаяся в начале текущего года прогнозируема и не является критической. Органами службы занятости в еженедельном режиме проводится мониторинг, ситуация на рынке труда контролируется, отслеживаются планируемые сокращения численности работников с предприятий области. Проводимые мероприятия позволяют оперативно принимать меры, и оказывать содействие трудоустройству ищущим работу гражданам.

В настоящее время органами службы занятости ведется работа по заключению договоров на временные, общественные работы, на субсидированные рабочие места, на профессиональное обучение, повышение квалификации граждан. Проводится отбор работодателей для установления квоты для трудоустройства отдельных категорий молодежи, сообщает пресс-служба агенства по труду и занятости населения Сахалинской области.