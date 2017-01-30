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«Учителя года-2017» выберут в Южно-Сахалинске

«Учителя года-2017» выберут в Южно-Сахалинске

Стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие 2 февраля прошло в актовом зале лицея №1.

Участников поприветствовала исполняющая обязанности мэра областного центра Наталия Куприна. Она пожелала педагогам новых побед и успехов.

- Этот конкурс, прежде всего, бесценный опыт для каждого из вас, - подчеркнула Наталия Куприна. - Учитель — профессия сложная, но  благородная. Педагог не только учит детей, но и воспитывает их, формирует личность. То, что вы сегодня принимаете участие в конкурсе уже говорит о вашей смелости и целеустремленности. Вы ставите перед собой большие цели и добиваетесь их. И я уверена, что будущее нашего подрастающего поколения в надежных руках.

Начальник департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева обратилась к участникам с необычным пожеланием:

- Отнеситесь к конкурсу, как к некоему мастер-классу, который вы показываете на огромную целевую аудиторию. Будьте нацелены на то, что для вас победа уже состоялась, а впереди новые свершения, - добавила она.

После торжественной части был дан официальный старт педагогическим испытаниям — участники продемонстрировали свои визитные карточки. Педагоги ответственно и креативно подошли к самопрезентациям — пели, танцевали, дарили  подарки, и даже выпускали живых бабочек.

В нынешнем году в конкурсе принимают участие 10 педагогов общеобразовательных организаций города, в том числе двое мужчин. Среди участников представители школ №1, 4, 5, 6, 11, 13, 19, а также гимназий №1, № 2 и лицея №1. Это учителя математики, начальных классов, английского языка, физической культуры, истории, обществознания и экономики, а также педагог-психолог. Средний педагогический стаж - 4 года.

Участникам муниципального этапа предстоит выступить с визитной карточкой (самопрезентацией), защитить опыт работы, провести открытые уроки, классный час с родителями, мастер-класс по заранее определенной теме, а также подготовить  образовательный проект экологической направленности.

Кроме того, в рамках заочного тура педагоги подготовили «Методическое портфолио»: на сайтах своих образовательных учреждений организовали интернет-страницы, где опубликовали данные о себе и эссе «Я — учитель».

Оценивать профессионализм, творчество и педагогические достижения участников на этом и последующих этапах будут сразу четыре состава жюри: большое (специалисты института развития образования Сахалинской области, ветераны педагогического труда, представители совета руководителей образовательных учреждений), альтернативное (участники и победители конкурса прошлых лет), предметное (учителя-предметники) и детское (учащиеся 10-11 классов).

Конкурсные испытания пройдут на базе городских школ № 3 и 9, а также лицей № 1. Имена победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года-2017» назовут 10 февраля.           

К сведению: конкурс «Учитель года» проводится в Южно-Сахалинске почти 20 лет. В 2016 году победу в муниципальном этапе одержали двое педагогов: учитель английского языка гимназии № 2 Людмила Бурмистрова и учитель русского языка и литературы гимназии № 1 им. А. Пушкина Наталья Донцова.

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

 

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«Учителя года-2017» выберут в Южно-Сахалинске, Фото: 2
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Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:08 0
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