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Представители Вакканая проведут в Невельске конкурс детских рисунков
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Представители Вакканая проведут в Невельске конкурс детских рисунков

Города отмечают 45-летие побратимских отношений

Весной в Невельске запланировано проведение тематических мероприятий, посвященных юбилейной дате 45-летия побратимских отношений между Невельском и Вакканаем. Будут организованы концерты, выставки, рассказывающие об истории дружбы и делового партнерства городов двух соседних стран, информационные часы, спортивные соревнования, сообщает пресс-служба администрации Невельска. 

Пройдет в портовом городе и ряд совместных мероприятий с участием представителей из города-побратима Вакканай. Планы по их проведению обсудили на состоявшейся встрече мэр Невельска Владимир Пак, директор представительства города Вакканай на Сахалине Ватанабэ Кунито, а также представители отдела по связям с Сахалином в городе Вакканай Домон Щинъичи и Митани Масащи, курирующие организацию юбилейных мероприятий с японской стороны.

Участники встречи предварительно обсудили перечень и сроки проведения мероприятий. Кроме того, вернулись к озвученной еще в октябре прошлого года идее об организации тематического конкурса рисунков среди детей Невельска и Вакканая, с последующим обменом работами и оформлением выставок в городах-побратимах. Идея, впервые озвученная на встрече мэра Невельского городского округа и вице-мэра города Вакканай, была полностью поддержана сторонами. Это взаимное послание детей двух породненных городов станет шагом на пути сближения и дружбы следующего, юного поколения, которое в будущем продолжит многолетние традиции добрососедства.

В ходе встречи представители Вакканая передали Владимиру Паку слова благодарности от имени мэра города-побратима Кудо Хироси за теплый прием японских школьников  в августе прошлого года и высокий уровень организации программы их пребывания в Невельске. Кроме того, гости предложили рассмотреть вопрос об организации в Вакканае очередных гастролей детского творческого коллектива из Невельска. В 2015 году на японских зрителей произвел огромное впечатление концерт детского ансамбля скрипачей невельской школы искусств, и жители Вакканая надеются вновь встретиться с творчески одаренными детьми из сахалинского города-побратима.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:06 0
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