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Кругосветное путешествие китайской пары начнется с Сахалина

Кругосветное путешествие китайской пары начнется с Сахалина

Чжан и Лян хотят стать первыми путешественниками, облетевшими мир на самолете китайского производства

 40-летний Чжан Синьюй и 38-летняя Лян Хун отправились в кругосветное путешествие на легкомоторном самолете Y-12. В случае благополучного завершения путешествия Чжан и Лян станут первыми путешественниками в мире, кому удалось совершить кругосветное путешествие на самолете китайского производства, сообщает ИА REGNUM.

Их транспорт — Y-12 — двухмоторный турбовинтовой самолет был полностью разработан и построен в Китае. До того как самолет приобрела пара, он более 32 лет совершал перелеты по Китаю и был задействован для осуществления аэрофотосъемки, пишет «Сина синьвэнь».

«Мы решили начать наше путешествие в канун Нового года для того, чтобы поздравить жителей всех континентов с наступлением нового года. Из Харбина мы отправимся на Сахалин, затем в Северную Америку, Южную Америку, Антарктиду, Африку и Азию, после чего мы вернемся в Китай», — сообщил журналистам Чжан Синьюй.

В ходе экспедиции путешественники преодолеют около 80 тыс. км и посетят более 20 стран. Чжан будет выполнять функции пилота и техника, Лян-второго пилота и штурмана. Оба жителя Харбина не являются профессиональными пилотами — летать они учились последний год в одной из авиашкол.

«Мы очень много работали в последние годы для того, чтобы накопить денег и осуществить нашу мечту детства. В ходе наших многочисленных зарубежных поездок мы набрались опыта, для того, чтобы быть готовым ко всему в случае неудачи», — отметила Лян Хун.

В 2014 г. Чжан и Лян преодолели более 18 тыс. морских миль на самодельной яхте.

«Наша главная цель не только побывать на всех континентах, но и показать миру образ китайцев нового поколения — мечтательных и трудолюбивых, способных реализовать свою главную мечту в жизни», — добавил Чжан Синьюй.

сегодня, в 14:31 +1
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Комментарии
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Black65 Online
Написано сегодня, в 14:34
Удачи!
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КиР84 Online
Написано сегодня, в 14:40
Удачи!
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