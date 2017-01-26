Кнопку для вызова полиции могут установить в машинах скорой помощи на Сахалине

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области продолжают работу над повышением качества и доступности медицинской помощи населению. Общественники приняли участие в заседании областной думы и подготовили свои предложения.

«Самый лучший индикатор качества оказания медицинской помощи – это здоровье населения, – считает член регионального штаба ОНФ Владимир Кайдаш. – Другим важным показателем может являться отсутствие длинных очередей к специалистам и на проведение различных исследований, процедур и операций».

Так, в Сахалинской областной клинической больнице на имплантацию искусственного хрусталика глаза в связи с нехваткой площадей в офтальмологическ ом отделении очередь на год вперед. Сосудистый центр областной больницы, куда приезжают на лечение жители разных районов Сахалина и Курил, нуждается в удвоении койко-мест. Сейчас их только 65. Проблема дефицита помещений для размещения медицинского оборудования, персонала и пациентов актуальна и для других медицинских учреждений области.

Похожая ситуация в гематологическом отделении областной детской больницы. В Сахалинской областной клинической больнице нет магнитно-резонан сного и компьютерного томографов. Такое современное оборудование рекомендуется для поиска возможных патологий и выявления их на ранней стадии развития, что очень важно для профилактики заболеваний. Информация общественников подтвердилась на профильном заседании в сахалинской думе, где заслушивался отчет контрольно-счетн ой палаты о результатах проверки использования средств областного бюджета, направленных на совершенствовани е высокотехнологич ной медицинской помощи в регионе и развитие новых методов лечения.

Кайдаш отметил, что в первой половине этого года в Сахалинской областной клинической больнице откроется перинатальный центр, затянувшимся строительством которого занималось региональное отделение ОНФ. Кроме того, прорабатывается проект возведения хирургического центра на территории данной больницы. Все эти меры должны в значительной степени решить существующие проблемы нехватки площадей.

Кроме того, администрацией областного центра по рекомендации активистов ОНФ решается вопрос о выделении земельного участка для строительства нового здания станции скорой помощи Южно-Сахалинска. Территория и помещения существующей станции слишком малы, чтобы вместить все необходимое для нормальной работы учреждения.

Еще один важный вопрос, беспокоящий общественников, – безопасность медиков скорой помощи. В последнее время участились случаи агрессивного поведения граждан в отношении медицинских работников, а также препятствования проезду скорой помощи. В связи с этим эксперты ОНФ предложили ввести тревожную кнопку для вызова полиции, повысить статус работников скорой помощи, обеспечить страховую защиту их жизни и здоровья. Эти предложения региональное отделение ОНФ направило для рассмотрения в областную думу и региональное министерство здравоохранения.

Активисты Общероссийского народного фронта продолжат мониторинг состояния качества медицинских услуг в регионе, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Сахалинской области.