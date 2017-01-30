Амбулатория в селе Правда обновилась

Амбулатория в селе Правда Холмского района встречает посетителей в обновлённом виде. Облик ее кардинально изменился за три месяца. Столько времени понадобилось на проведение капитального ремонта. Работа медицинского учреждения не приостанавливалась, дизайн помещений меняли постепенно. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

- Амбулатория находится на первом этаже пятиэтажного здания, построенного ещё в 60-х годах. Последний ремонт проводился более 8 лет назад. Свисающая штукатурка, отваливающийся кафель – в таких условиях проходил прием пациентов, - рассказала заведующая амбулаторией села Правда Лариса Бакаева.

- 30 лет живу в этом селе. Доктора здесь хорошие, а вот состояние помещений в последние годы оставляло желать лучшего. Сейчас здесь стало очень уютно. Так замечательно не было никогда. Пол из плитки выложен, у регистратуры пространство расширили. Много чего сделано, – отметил посетитель амбулатории Владимир Кравец.

В вестибюле установлены удобные диваны. Теперь здесь пациенты задерживаются – новая обстановка располагает к общению. Вскоре на стенах появятся и новые информационные стенды. Они будут сделаны в соответствии с цветовой гаммой стен.

В зоне ответственности этой амбулатории несколько сёл. Стоматологический кабинет - один из самых популярных у посетителей. Его отремонтировали в первую очередь, частично обновили оборудование. Здесь впервые появился визиограф, он позволяет моментально получать рентгеновский снимок зубов. Изображение появляется на экране компьютера.

- Визиограф нужен для того, чтобы видеть, как мы запломбировали каналы. Если полностью, то можно дальше работать. Ставить штифты, восстанавливать зуб. Раньше, чтобы сделать снимок, мы людей в город направляли, – сообщила зубной врач Нина Че.

- В нашем муниципальном образовании остаётся проблемной только амбулатория в селе Яблочное. Но уже принято решение о строительстве для неё нового модульного здания, – рассказала главный врач Холмской центральной районной больницей Светлана Мищенко. - Работы планируют начать в мае этого года.