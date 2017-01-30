новости
новости
Регистрация
Амбулатория в селе Правда обновилась

Амбулатория в селе Правда обновилась

Ее облик за три месяца кардинально изменился

Амбулатория в селе Правда Холмского района встречает посетителей в         обновлённом виде. Облик ее кардинально изменился за три месяца. Столько времени понадобилось на проведение капитального ремонта. Работа медицинского учреждения не приостанавливалась, дизайн помещений  меняли постепенно. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

- Амбулатория находится на первом этаже пятиэтажного здания, построенного ещё в 60-х годах. Последний ремонт проводился более 8 лет назад.  Свисающая штукатурка, отваливающийся кафель – в таких условиях проходил прием пациентов, - рассказала заведующая амбулаторией села Правда Лариса Бакаева. 

- 30 лет живу в этом селе. Доктора здесь хорошие, а вот состояние помещений в последние годы оставляло желать лучшего. Сейчас здесь стало очень уютно. Так замечательно не было никогда. Пол из плитки выложен, у регистратуры пространство расширили. Много чего сделано, – отметил посетитель амбулатории Владимир Кравец.

В вестибюле установлены удобные диваны. Теперь здесь пациенты задерживаются – новая обстановка располагает к общению. Вскоре на стенах появятся и новые информационные стенды. Они будут сделаны в соответствии с цветовой гаммой стен. 

В зоне ответственности этой амбулатории несколько сёл. Стоматологический кабинет - один из самых популярных у посетителей. Его отремонтировали в первую очередь, частично обновили оборудование. Здесь впервые появился визиограф,  он позволяет моментально получать рентгеновский снимок зубов. Изображение появляется на экране компьютера.

- Визиограф нужен  для того, чтобы видеть, как мы запломбировали  каналы. Если полностью, то можно дальше работать. Ставить штифты, восстанавливать зуб. Раньше, чтобы сделать снимок, мы людей в город направляли, – сообщила зубной врач Нина Че.

- В нашем  муниципальном образовании остаётся проблемной только амбулатория в селе Яблочное.      Но уже принято решение о строительстве для неё нового модульного здания, – рассказала главный врач Холмской центральной районной больницей Светлана Мищенко. - Работы планируют начать в мае этого года. 

Галерея
Капремонт амбулатории в Правде, Фото: 1
Капремонт амбулатории в Правде, Фото: 2
Капремонт амбулатории в Правде, Фото: 3
Капремонт амбулатории в Правде, Фото: 4
Капремонт амбулатории в Правде, Фото: 5
показать все фотографии
Капремонт амбулатории в Правде
Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:58 +1
Другие статьи по темам
Место
Правда
Популярное на ASTV
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Представители Вакканая проведут в Невельске конкурс детских рисунков
Представители Вакканая проведут в Невельске конкурс детских рисунков
В Южно-Сахалинске состоялась жеребьевка участников областного турнира по хоккею
В Южно-Сахалинске состоялась жеребьевка участников областного турнира по хоккею
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru