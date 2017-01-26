Снизить цену на перелеты между дальневосточными аэропортами предлагают сахалинские власти

Стоимость авиабилетов для дальневосточников предлагается снизить. С такой инициативой в министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока обратились сахалинские власти. Речь идет о необходимости корректировки тарифов в сторону уменьшения на рейсах между узловыми аэропортами Дальнего Востока за счет выделения федеральных субсидий. Сегодня высокие цены на авиаперевозки существенно ограничивают возможности жителей округа в использовании воздушного транспорта. Например, для сахалинцев и курильчан, - при посещении соседних дальневосточных регионов, расположенных на «большой земле». Кроме того, этот фактор серьезно сдерживает и развитие въездного туризма в Сахалинской области, где создается горнолыжный курорт «Горный воздух». Проблему накануне обсудили участники рабочего совещания в региональном правительстве, которое провел губернатор Олег Кожемяко.

Для сравнения была приведена стоимость авиаперелетов жителей Центральной России к известным курортам. К примеру, билет Москва – Сочи (Красная поляна) – Москва можно приобрести всего за 3400 рублей. Чуть дороже добраться до этого же места отдыха из Санкт-Петербурга - 5600 рублей. А вот авиабилеты на Дальнем Востоке – значительно дороже. Перелет по маршрутам Владивосток-Южно-Сахалинск-Владивосток обойдется минимум в 14 300 рублей, Хабаровск – Южно-Сахалинск – Хабаровск – 13 300 рублей. К слову, Хабаровский и Приморский края сегодня являются основными «поставщиками» туристов для Сахалина. Зимой гостей привлекают склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». А вот высокая стоимость авиабилетов напротив – зачастую заставляет отказаться от поездки.

- Туристам не объяснить, что устанавливать низкие тарифы авиакомпаниям позволяет наличие федеральных субсидий, - пояснила Наталья Осипова, руководитель агентства по туризму области. - По опросам гостей, одним из главных неблагоприятных факторов при посещении Сахалина для них является высокая стоимость авиаперелетов. Тут можно привести пример. В декабре прошлого года дальневосточники забронировали большую часть номерного фонда гостиниц Южно-Сахалинска, чтобы здесь провести новогодние каникулы. Однако уже в конце месяца пошли массовые отказы. Причины: многие трассы «Горного воздуха» так и не открылись из-за отсутствия снега, а авиакомпании не предоставили традиционные скидки и перелеты оказались слишком дорогостоящими.

Сахалинские туроператоры уже направили обращение к руководству авиакомпании «Аврора» - основного перевозчика на Дальнем Востоке с предложением применить в зимний период скидки. Авиапредприятию это позволит повысить наполняемость воздушных судов – сегодня в их салонах в среднем остаются пустующими до трети мест на межрегиональных маршрутах.

- Мы в свою очередь обратились с этим предложением в головную компанию «Аэрофлот», которая в значительной степени определяет тарифную политику «Авроры». Думаю, в течение недели получим положительное заключение, - сказал Валерий Спиченко, коммерческий директор авиакомпании «Аврора».

Однако системно решить вопрос о корректировке тарифов, считают в региональном правительстве, можно только за счет выделения федеральных субсидий. Возможности авиакомпаний по снижению цен на свои услуги ограничены высокой себестоимостью перевозок на Дальнем Востоке – по расчетам она на 40 процентов выше, чем, скажем, в западной части страны.

- Считаем необходимым привлечь федеральные субсидии для того, чтобы авиабилеты для сахалинцев и других дальневосточников стали более доступными. Направлено соответствующее обращение в министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. В нем содержится предложение о том, чтобы внести изменения в постановление федерального правительства, которые позволят субсидировать межрегиональные авиаперевозки по Дальнему Востоку. Эту инициативу сегодня поддерживают и другие дальневосточные субъекты. Также рассчитываем и на то, что в программу федерального субсидирования будут включены еще и перевозки внутри Сахалинской области. Это позволит значительно уменьшить нагрузку на региональный бюджет, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

По расчетам туроператоров для роста туристического потока в область из других городов Дальнего Востока, при соблюдении прочих условий, стоимость авиабилетов не должна превышать 8000-10 000 рублей в обе стороны. При этом необходимо и увеличивать частоту полетов. В этом году «Аврора» начнет совершать до трех рейсов в день - в Хабаровск и до двух - во Владивосток. Не исключено, что примеру авиакомпании последуют и другие перевозчики: по направлению Южно-Сахалинск – Владивосток - «S7», а на линии Южно-Сахалинск – Хабаровск - «Якутия».

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области