Сервисный центр для обслуживания газомоторных автобусов открыли на Сахалине

На базе МУП «Транспортная компания» для технического обслуживания автобусов открыли сервисный центр. Он расположен в просторном здании, оснащенном самым современным оборудованием. Сервис сделали универсальным для белорусских автобусов МАЗ и газомоторных КАМАЗов «Марко Поло». Напомним, в Южно-Сахалинске эксплуатируются 40 машин на голубом топливе, а они требуют особого подхода. В здании смонтирована мощная система вентиляции, за содержанием газа в воздухе следят датчики-анализат оры.

Сервисный центр, в котором работают 12 прошедших отдельное обучение техников, даст возможность качественного и быстрого обслуживания автобусов - замены колес и жидкостей, ремонта узлов и агрегатов. Мощные подъемники рассчитаны на машины весом до 20 тонн. Работу систем газомоторного двигателя демонстрируют электронные стенды. Специальное оборудование есть для регулировки фар и тормозов, шиномонтажа и балансировки колес, разборки двигателей и т. д.

Теперь Транспортная компания сможет снизить нагрузку на муниципальный бюджет, зарабатывая дополнительные деньги на свое содержание: сервисный центр будет обслуживать автобусы и коммунальную технику на шасси МАЗ из других городов Сахалина. В дальнейших планах - получение сертификата партнера компании Mersedes, для чего уже идет обучение персонала. Это позволит сократить время на ремонт двигателей этой марки, которые установлены на современных закупаемых автобусах, потому что пока сервисного центра немецкого производителя в нашем регионе нет.

Муниципалитет планомерно развивает МУП «Транспортная компания» как важнейшего игрока на рынке пассажирских перевозок Южно-Сахалинска. Планируется реконструкция здания мойки автобусов, новое оборудование для неё уже закуплено. Решается вопрос о ремонте второго сервисного цеха и благоустройстве территории МУП. Сейчас в парке предприятия уже 211 новых машин, 10 из которых детские, а остальные работают на крупнейших городских маршрутах.