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Сахалинская птицефабрика увеличит производство яиц к пасхе
ng72.ru

Сахалинская птицефабрика увеличит производство яиц к пасхе

Предприятия обещают улучшить и методы транспортировки хрупкого продукта

В министерстве торговли и продовольствия островного региона рассмотрели вопросы организации торговли куриным яйцом в предпасхальный период. Совещание провела министр Инна Павленко с участием руководства ГУСП «Птицефабрика «Островная» и крупных оптовых предприятий островного региона. Стороны обсудили меры по стабилизации рынка и недопущению возникновения дефицита продукта в предпасхальный период.

По информации птицефабрики «Островная» в 2017 году производство куриного яйца в Сахалинской области сохранится на уровне прошлого года. С этой целью на предприятии реализуется план технологических и организационно-маркетинговых мероприятий.

Тем не менее, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения на данный продукт, есть необходимость предусмотреть увеличение объёмов поставок куриного яйца и его ассортимента от других российских производителей при соблюдении требований по хранению и транспортировке товара.

С этой целью министерство торговли и продовольствия Сахалинской области выразило готовность оказать необходимое содействие оптовым предприятиям островного региона в рамках межрегиональных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, заключённых между правительством Сахалинской области и регионами Российской Федерации.

Кроме того, участники совещания наметили план мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований к яйцу при транспортировке и хранении, а также подтвердили готовность к развитию и совершенствованию поставок данного социально-значимого продукта питания.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:28 +1
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:41
поднатужатся курочки
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+3
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 11:22
KsuKsu,
бедняжки
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0
yur
Написано сегодня, в 11:24
KsuKsu, С этой целью на предприятии реализуется план технологических и организационно-маркетинговых мероприятий.
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:51
опять бредовая ерунда!..яиц хватает с избытком!..вы лучше увеличьте количества торговых точек!..чтобы не стояли очереди в 50 человек,и будет всем счастье!..где торговые точки от самой птицефабрики в центре?...На Крюкова...и всё!..сломали рынок у Дома торговли,а ведь какая центровая точка там была!..сколько народу туда шло!...а куда теперь кроме Крюкова топать?...аааа,забыл совсем,вам же пох,вы ж магазинам продаёте,которые по 80-120 за десяток перепродают,ну да,вам то какая разница кому продать,,главное для барыги - прибыль!.
Аплодирую стоя..
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+2
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Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 11:31
Добрый человек, есть точка напротив "Орбиты" на Емельянова, возле "Аиста" по Комсомольской и в на рынке Южный (Емельянова). Но всё равно этого не достаточно. С объемами производства они явно лукавят. С того времени, как бройлеров стали выращивать, очереди за яйцами явно увеличились, а самих яиц стало гораздо меньше. И догадываюсь, откуда повезут дополнительно, наверняка с Амурской области
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:35
Елена Потапова,
конечно мало!..если брать центральнее,то кроме Крюкова нет точек...Очереди увеличились в виду того,что люди стали экономить,всё ж при 3-5 десятках уже экономишь,нежели брать в магазине...а нехватки яиц особой нету...врут...
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0
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Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 11:40
Добрый человек, про нехватку - могу поспорить. Несколько лет покупаю яйца именно в ларьках птицефабрики. Обычно в будни, днем. До декабря НИКОГДА не сталкивалась с огромными очередями, такими, какие можно наблюдать сейчас и с фактом, что еще только обед, а яиц в продаже уже нет (которые подешевле). Может и не упали объемы производства, а просто дешевые яйца выдают за дорогие? Как знать. Те, которые подороже есть практически всегда.
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+1
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KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 10:54
А куры в курсе?
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+3
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Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 11:31
По информации птицефабрики «Островная» в 2017 году производство куриного яйца в Сахалинской области сохранится на уровне прошлого года
Брехня. Как не зайдешь, в наличии только "Молодильное" яйцо. 97 р за десяток. В прошлом году такое наблюдалось только перед пасхой.
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0
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Naira Online
Написано сегодня, в 11:41
чтоб сразу крашенными яйцами неслись
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