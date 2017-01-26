Сахалинская птицефабрика увеличит производство яиц к пасхе

В министерстве торговли и продовольствия островного региона рассмотрели вопросы организации торговли куриным яйцом в предпасхальный период. Совещание провела министр Инна Павленко с участием руководства ГУСП «Птицефабрика «Островная» и крупных оптовых предприятий островного региона. Стороны обсудили меры по стабилизации рынка и недопущению возникновения дефицита продукта в предпасхальный период.

По информации птицефабрики «Островная» в 2017 году производство куриного яйца в Сахалинской области сохранится на уровне прошлого года. С этой целью на предприятии реализуется план технологических и организационно-маркетинговых мероприятий.

Тем не менее, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения на данный продукт, есть необходимость предусмотреть увеличение объёмов поставок куриного яйца и его ассортимента от других российских производителей при соблюдении требований по хранению и транспортировке товара.

С этой целью министерство торговли и продовольствия Сахалинской области выразило готовность оказать необходимое содействие оптовым предприятиям островного региона в рамках межрегиональных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, заключённых между правительством Сахалинской области и регионами Российской Федерации.

Кроме того, участники совещания наметили план мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований к яйцу при транспортировке и хранении, а также подтвердили готовность к развитию и совершенствованию поставок данного социально-значимого продукта питания.