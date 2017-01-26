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Размер ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам увеличился

Размер ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам увеличился

С 1 февраля он поднялся на 5,4 %

С 1 февраля увеличивается размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.

«Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ) проиндексирован в этом году на 5,4 %. Перерасчет произведен 26 тысячам 489 федеральным льготникам Сахалина и Курил.

Максимальная сумма ЕДВ — 5054,11 рубля с учетом отказа от набора социальных услуг - у инвалидов Великой Отечественной войны; участников войны, ставших инвалидами; военных, ставших инвалидами в результате ранения при исполнении и бывших несовершеннолетних узников, признанных инвалидами в связи с общим заболеванием», сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

А у инвалидов 1 группы, также с учётом отказа от НСУ, ежемесячная выплата составила 3 538,52 рубля, у инвалидов 2 группы — 2 527,06 рубля, у инвалидов 3 группы — 2 022,94 рубля. У детей-инвалидов и инвалидов-чернобыльцев ежемесячная денежная выплата увеличилась до 2 527,06 рубля.

Стоимость набора социальных услуг, как одной из составляющих ежемесячной денежной выплаты, с 1 февраля увеличилась на 53,74 рубля и составила 1 048,97 рубля. Из них 807,94 рубля выделяется на лекарства, 124,99 рубля — на санаторно-курортное лечение, 116,04 рубля - на проезд.

Напоминаем, в составе набора социальных услуг предоставляются три социальные услуги:

1.      Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

2.      Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определённые в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.      Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

От получения всего набора социальных услуг или отдельных его частей в натуральной форме можно отказаться, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Если вы уже подавали такое заявление и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 2018 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября нынешнего года.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:44 +1
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Комментарии
Online
КиР84 Online
Написано сегодня, в 10:05
А у инвалидов 1 группы, также с учётом отказа от НСУ, ежемесячная выплата составила 3 538,52 рубля, у инвалидов 2 группы — 2 527,06 рубля, у инвалидов 3 группы — 2 022,94 рубля. У детей-инвалидов и инвалидов-чернобыльцев ежемесячная денежная выплата увеличилась до 2 527,06 рубля.
Стоимость набора социальных услуг, как одной из составляющих ежемесячной денежной выплаты, с 1 февраля увеличилась на 53,74 рубля и составила 1 048,97 рубля. Из них 807,94 рубля выделяется на лекарства, 124,99 рубля — на санаторно-курортное лечение, 116,04 рубля - на проезд.

У меня один вопрос, как прожить на эту сумму???

Скоты
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IrinaBrik
Написано сегодня, в 10:50
А им плевать,как народ живет. Это не им приходится каждую копейку экономить.Сама много лет инвалид.Я то точно знаю,что такое получить пенсию и стоять в глубокой задумчивости,на что же ее потратить.
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