Продолжается работа над созданием энциклопедии о Сахалинской области

В островном регионе продолжается реализация масштабного и долгосрочного проекта по подготовке энциклопедии «Сахалинская область», универсального издания, которое станет визитной карточкой островного региона. Один том включает около 3 тыс. словарных статей, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела.

Энциклопедия станет ценным источником сведений о прошлом и настоящем Сахалина и Курильских островов, предоставит разностороннюю, унифицированную и достоверную справочную информацию о природе, истории, культуре, науке, экономике, общественной жизни, образовании, спорте. Уникальный характер содержащимся в энциклопедии материалам придает то, что большинство из них составлены на основе результатов многолетних трудов местных ученых и краеведов; наличие редких иллюстраций, архивных фотографий, изображений графики, предоставленных учреждениями культуры и науки Сахалинской области.

Помимо классической, «бумажной» энциклопедии, как логичное продолжение, идет создание электронной версии издания. Ресурс регулярно пополняется новыми статьями. Сайт энциклопедического издания представлен в сети Интернет.

База данных электронной энциклопедии будет представлять собой готовый материал для выпуска иллюстрированного полиграфического издания.

В реализации проекта принимают участие около 20 организаций, более 100 авторов из Сахалинской области, Москвы, Санкт?Петербурга, городов Дальневосточного региона (Хабаровска, Владивостока). Сегодня в «портфеле» энциклопедии около 1500 авторских статей, более 1000 представлены на сайте энциклопедии.

Как показал проведенный анализ, основной потребитель энциклопедических интернет?материалов – система образования. Опираясь на энциклопедию, под руководством преподавателей, школьники и студенты ведут учебно- и научно?исследовательскую работу по краеведению, привлекаются к написанию статей по краеведению, что способствует развитию системы патриотического образования, краеведения, пропаганде краеведческих знаний. Материалы энциклопедии активно используются для выпуска иллюстрированных тематических изданий (брошюр, каталогов, буклетов) и т.д.