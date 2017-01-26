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Почти 25 тысяч посетителей принял «Горный воздух» в январе

Почти 25 тысяч посетителей принял «Горный воздух» в январе

Гостями спортивно-туристического комплекса стали жители 38 российских городов и 7 стран

Это на 5 процентов больше, чем в первый месяц зимы годом ранее, когда спортивно-туристический комплекс в Южно-Сахалинске посетило около 23,5 тысячи гостей. Такие данные были приведены в ходе рабочего совещания губернатора с руководителями органов исполнительной власти региона. На нем обсуждались вопросы, связанные с привлечением отдыхающих на горнолыжный курорт, сообщает пресс-служба правительства островного региона. 

В то же время в прошлые новогодние каникулы - с 1 по 10 января 2016 года комплекс принял на четверть больше посетителей, сообщил Антон Зайцев, министр спорта и молодежной политики области. Объясняется это тем, что тогда функционировали три склона (западный, юго-западный серпантин и «Армейка») вместо одного, а также праздники длились на два дня дольше. Использовать комплекс на полную мощность в начале нынешней зимы не позволили погодные условия – из-за отсутствия снежного покрова долгое время многие трассы оставались закрытыми для горнолыжников. Добавившиеся к этому факторы отсутствия традиционных предновогодних скидок от авиакомпаний и снизившегося курса доллара сделали для дальневосточников более привлекательными заграничные курорты.

- Однако после новогодних праздников ситуация коренным образом изменилась. На «Горном воздухе» отмечаются рекорды посещаемости - у нас ежедневно по выходным на горе находятся до полутора тысяч человек. А 29 января было и вовсе зарегистрировано рекордное количество спусков за всю историю существования комплекса – более 26 тысяч при наличии 3700 посетителей. Даже в прошлом году, когда на горе в отдельные дни находилось 4,5 тысячи человек, регистрировалось не более 18 тысяч проходов. В целом, за январь количество посетителей выросло на 5 процентов, а проходов - на 8, - сказал Антон Зайцев.

Он добавил, что согласно проведенным исследованиям, сегодня на «Горном воздухе» отдыхают представители 38 российских городов и 7 стран мира. Больше всего – из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Благовещенска.

Для увеличения привлекательности комплекса подготовлена новая акция «Февраль на Сахалине», условия которой будут опубликованы в ближайшее время. Услуги клиентам планируется предоставлять в виде пакетов. Каждый из них будет включать в себя: услуги проживания (доступны предложения от 11 гостиниц), безлимитный ски-пасс на каждый день пребывания, бесплатный трансфер от гостиницы и бесплатные экскурсии. В продаже туров будут задействованы 17 агентов, в том числе из Хабаровска и Владивостока.

- Ожидаем, что в февральские праздники ежедневно на горе будут присутствовать 4,5 тысячи человек, - дал свой прогноз министр спорта и молодежной политики региона.

- В этом сезоне для привлечения горнолыжников и сноубордистов 10 южно-сахалинских гостиниц, расположенных в непосредственной близости от «Горного воздуха», значительно расширили перечень услуг, дополнив его возможностями по хранению спортивного инвентаря, продажам и пополнению ски-пассов, трансферу и прокату снаряжения («Мега Палас Отель»). Данные гостиницы также предоставляют и скидки - от 10 до 35%, а в отдельных случаях действуют спецпредложения со снижением стоимости услуг от первоначальной наполовину, - сказала министр торговли и продовольствия области Инна Павленко.

Вместе с тем, на совещании отметили, что устанавливаемые сахалинскими гостиницами цены пока еще довольно высоки.

- Исследования в этом ключе провели специалисты компании ACCOR – крупнейшего отельера России, которые посетили Сахалин. По их расчетам стоимость двухместного номера в четырехзвездочной гостинице с завтраком на острове не должна превышать 4,5 тысяч рублей в сутки. Фактически цены на эти услуги варьируют от 5,6 до 7,3 тысячи рублей, - рассказала руководитель областного агентства по туризму Наталья Осипова.

По ее словам, пока далека от совершенства и работа местных туроператоров по привлечению туристов. Среди других факторов, сдерживающих рост туристического потока на Сахалин названы высокая стоимость авиабилетов и недостаток информированности жителей других российских регионов об услугах «Горного воздуха». Для решения этих проблем намечены конкретные шаги. Например, в крупных городах Дальнего Востока будут проведены информационные кампании с рекламой сахалинского турпродукта. Ожидаются и сезонные скидки от авиакомпании «Аврора», а, кроме того, областные власти рассчитывают на выделение федеральных субсидий при организации межрегиональных перевозок на Дальнем Востоке – соответствующее обращение направлено в Минвостокразвития России. Это позволит снизить стоимость перелетов между узловыми аэропортами макрорегиона.

В ходе совещания губернатор поручил обратить внимание и на необходимость решения первостепенных организационных задач в работе «Горного воздуха». К примеру, речь идет о формировании удобного для посетителей графика работы кафе и других точек общественного питания на территории комплекса.

В последние дни посетители также столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест для автотранспорта. В этой связи решено организовать работу дополнительных площадок. Например, еще одна парковка появится у нижней станции «Горного воздуха».

Также уточнены и правила пользования подъемниками: равные права доступа к ним получат как спортсмены-профессионалы, так и отдыхающие.

- Ко всем должно прийти понимание того, что «Горный воздух» - это уже не горнолыжная база, как в прошлом, а место активного отдыха и занятий спортом сахалинцев и жителей других российских регионов, а также иностранных гостей. Поэтому должна быть отработана вся система по предоставлению качественных услуг как спортсменам, так и отдыхающим, - подвел итоги обсуждения вопроса губернатор.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:36 0
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