Почти 25 тысяч посетителей принял «Горный воздух» в январе
Гостями спортивно-туристического комплекса стали жители 38 российских городов и 7 стран
Это на 5 процентов больше, чем в первый месяц зимы годом ранее, когда спортивно-турист
В то же время в прошлые новогодние каникулы - с 1 по 10 января 2016 года комплекс принял на четверть больше посетителей, сообщил Антон Зайцев, министр спорта и молодежной политики области. Объясняется это тем, что тогда функционировали три склона (западный, юго-западный серпантин и «Армейка») вместо одного, а также праздники длились на два дня дольше. Использовать комплекс на полную мощность в начале нынешней зимы не позволили погодные условия – из-за отсутствия снежного покрова долгое время многие трассы оставались закрытыми для горнолыжников. Добавившиеся к этому факторы отсутствия традиционных предновогодних скидок от авиакомпаний и снизившегося курса доллара сделали для дальневосточнико
- Однако после новогодних праздников ситуация коренным образом изменилась. На «Горном воздухе» отмечаются рекорды посещаемости - у нас ежедневно по выходным на горе находятся до полутора тысяч человек. А 29 января было и вовсе зарегистрировано рекордное количество спусков за всю историю существования комплекса – более 26 тысяч при наличии 3700 посетителей. Даже в прошлом году, когда на горе в отдельные дни находилось 4,5 тысячи человек, регистрировалось не более 18 тысяч проходов. В целом, за январь количество посетителей выросло на 5 процентов, а проходов - на 8, - сказал Антон Зайцев.
Он добавил, что согласно проведенным исследованиям, сегодня на «Горном воздухе» отдыхают представители 38 российских городов и 7 стран мира. Больше всего – из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Благовещенска.
Для увеличения привлекательност
- Ожидаем, что в февральские праздники ежедневно на горе будут присутствовать 4,5 тысячи человек, - дал свой прогноз министр спорта и молодежной политики региона.
- В этом сезоне для привлечения горнолыжников и сноубордистов 10 южно-сахалинских гостиниц, расположенных в непосредственной близости от «Горного воздуха», значительно расширили перечень услуг, дополнив его возможностями по хранению спортивного инвентаря, продажам и пополнению ски-пассов, трансферу и прокату снаряжения («Мега Палас Отель»). Данные гостиницы также предоставляют и скидки - от 10 до 35%, а в отдельных случаях действуют спецпредложения со снижением стоимости услуг от первоначальной наполовину, - сказала министр торговли и продовольствия области Инна Павленко.
Вместе с тем, на совещании отметили, что устанавливаемые сахалинскими гостиницами цены пока еще довольно высоки.
- Исследования в этом ключе провели специалисты компании ACCOR – крупнейшего отельера России, которые посетили Сахалин. По их расчетам стоимость двухместного номера в четырехзвездочно
По ее словам, пока далека от совершенства и работа местных туроператоров по привлечению туристов. Среди других факторов, сдерживающих рост туристического потока на Сахалин названы высокая стоимость авиабилетов и недостаток информированност
В ходе совещания губернатор поручил обратить внимание и на необходимость решения первостепенных организационных задач в работе «Горного воздуха». К примеру, речь идет о формировании удобного для посетителей графика работы кафе и других точек общественного питания на территории комплекса.
В последние дни посетители также столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест для автотранспорта. В этой связи решено организовать работу дополнительных площадок. Например, еще одна парковка появится у нижней станции «Горного воздуха».
Также уточнены и правила пользования подъемниками: равные права доступа к ним получат как спортсмены-профе
- Ко всем должно прийти понимание того, что «Горный воздух» - это уже не горнолыжная база, как в прошлом, а место активного отдыха и занятий спортом сахалинцев и жителей других российских регионов, а также иностранных гостей. Поэтому должна быть отработана вся система по предоставлению качественных услуг как спортсменам, так и отдыхающим, - подвел итоги обсуждения вопроса губернатор.