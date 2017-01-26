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Около четырех тысяч сахалинцев заболели ОРВИ на прошлой неделе
gorod-che.ru

Около четырех тысяч сахалинцев заболели ОРВИ на прошлой неделе

Три тысячи простывших - дети

Всего за последнюю неделю на Сахалине и Курилах зарегистрировано около 4 тысяч случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Превышение эпидпорога отмечается в Южно-Сахалинске и на территории Поронайского района. Такие данные приведены во время брифинга в региональном управлении Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона. 

Показатель заболеваемости сейчас составляет 88 человек на 10 тысяч населения. Из 3931 зарегистрированных случаев 3016 – это дети в возрасте до 17 лет. Среди сахалинцев, госпитализированных в лечебные учреждения, тоже, в основном, юные пациенты, которым не исполнилось 14 лет (73 из 88).

— Превышение эпидпорога среди малышей до 2 лет составляет 18%, у детей от 3 до 6 лет — низкий уровень заболеваемости. Продолжается мониторинг за посещением образовательных учреждений. На прошедшей неделе была закрыта на карантин начальная школа эстетического воспитания в Углегорске, где количество отсутствующих по болезни учащихся составило 47%. По отдельным классам вводились ограничения учебного процесса в Томаринском, Долинском районах и Южно-Сахалинске. В областном центре по болезни не ходят в школу 6% от всего числа учащихся, – привела статистику начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк.

В ходе брифинга прозвучали советы для родителей детей раннего возраста.  Специалисты напоминают, что при первых признаках заболевания надо обращаться к врачам. Лечение лёгких стадий острых респираторных инфекций проходит в более сжатые сроки, чем при запущенных формах. В детской областной поликлинике для более оперативного обслуживания посетителей организована работа фильтр-кабинета, где врачи также ведут приём.

— Если вы не можете попасть к участковому педиатру, можно обратиться в этот кабинет и ребёнка посмотрят. Если необходима будет консультация смежных специалистов – это будет организовано, как и лабораторный анализ, – отметила Ирина Хегай. – Мы стараемся разграничить потоки стационарных и амбулаторных пациентов. Поэтому после того, как врач осмотрит ребёнка на дому, в случае необходимости, надо идти на обследование в рентген-кабинет поликлиники на Емельянова, он работает до 19:00. Там же, по назначению врача, можно сдать анализ крови (до 18:00). Сейчас многие обращаются для этого в детскую больницу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:01 0
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