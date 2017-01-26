Около 200 сахалинцев записались на консультации онкологов
Акция «Субботник против рака» пройдет 4 февраля в консультативно-диагностическом центре областной столицы
Сотни жителей Южно-Сахалинска выразили желание принять участие в «Субботнике против рака», который пройдет 4 февраля в Консультативно-диагностическом центре. Люди звонили по указанным в анонсе телефонам и приходили лично: буквально за пару часов администраторы центра сформировали списки на прием по всем направлениям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.
- Коллективу предстоит насыщенный день, - отметил главный врач КДЦ Олег Саяпин. – На консультации и первичную диагностику уже записаны более 190 человек, плюс к нам придут пациенты со стажем курения свыше 20 лет, желающие пройти низкодозовую компьютерную томографию по направлению «Проверь свои легкие».
Напомним, в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, врачебные приемы и диагностические обследования будут организованы во всех поликлиниках Сахалинской области. В городах Анива и Долинск будут работать выездные бригады врачей Сахалинского областного онкологического диспансера. Масштабное мероприятие пройдет на базе Консультативно-д
– Предварительная запись завершена, поскольку все планируемое время приемов расписано досрочно. Но звонки продолжаются, – поделились итогами администраторы консультативно-д
Пройти обследование, в том числе и с целью раннего выявления онкопатологий, в консультативно-д