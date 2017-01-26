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На сахалинских полигонах начались учения

На сахалинских полигонах начались учения

Большая часть практических занятий мотострелков пройдет в темное время суток

В общевойсковых объединениях Восточного военного округа (ВВО) началось боевое слаживание  мотострелковых отделений. Более 20 тыс. военнослужащих одновременно принимают участие в занятиях по огневой и тактической подготовке на полигонах в Забайкалье, Бурятии, Амурской, Сахалинской областях,  Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе масштабного полевого выхода мотострелки  в составе отделений на практике отработают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

Большая часть практических занятий пройдет в темное время суток. В ходе ночных стрельб военнослужащие будут применять современные ночные прицелы и приборы ночного видения.

В целях качественного выполнения боевых стрельб на полигонах подготовлено более 30 тыс. радиоуправляемых мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника.

В прошлом году в войска ВВО поступило  более 400 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 250 мишеней с новым принципом управления по радиосигналу.

Все места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:21 +1
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 12:26
Все места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем. /// Вот и все учение...
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+1
TROL
Написано сегодня, в 15:36
senchick, да это зарница ...если что защищать будет Зенитно-ракетный полк с С-400 в районе н.п. Хомутово
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+1
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 15:35
В походе, в вертолёте или танке
Пусть непогода или небо синее,
Любой солдат мечтает о гражданке!
Но есть такие, кто о грaжданине...
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0
natalya
Написано сегодня, в 15:40
А в светлое время суток не судьба,опять будем часов до12 ночи слушать кананаду,и подпрыгивать.
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