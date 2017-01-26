На сахалинских полигонах начались учения

В общевойсковых объединениях Восточного военного округа (ВВО) началось боевое слаживание мотострелковых отделений. Более 20 тыс. военнослужащих одновременно принимают участие в занятиях по огневой и тактической подготовке на полигонах в Забайкалье, Бурятии, Амурской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе масштабного полевого выхода мотострелки в составе отделений на практике отработают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

Большая часть практических занятий пройдет в темное время суток. В ходе ночных стрельб военнослужащие будут применять современные ночные прицелы и приборы ночного видения.

В целях качественного выполнения боевых стрельб на полигонах подготовлено более 30 тыс. радиоуправляемых мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника.

В прошлом году в войска ВВО поступило более 400 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 250 мишеней с новым принципом управления по радиосигналу.

Все места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем.