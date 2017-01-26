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Минеральную воду с Сахалина могут поставлять в Китай

Минеральную воду с Сахалина могут поставлять в Китай

Два островных предприятия уже готовы к сотрудничеству с иностранными партнерами

В ходе рабочей встречи у министра торговли и продовольствия Сахалинской области Инны Павленко представители ОАО «Колос» и ЗАО «Северная звезда» подтвердили желание и готовность развивать сотрудничество с китайскими партнёрами в сфере поставок бутилированной минеральной воды, сообщает пресс-служба министерства. 

В обсуждении приняли участие также представители территориального управления Роспотребнадзора, сахалинской таможни, регионального министерства торговли и продовольствия. Инна Павленко сообщила участникам совещания, что в ходе визита делегации деловых кругов КНР в Сахалинскую область в декабре 2016 года, гости проявили большой интерес к столовой воде, выпускаемой островными предприятиями.

Представители Китая высоко оценили сахалинскую воду по такому ключевому показателю как pH, который во многом определяет характер химических и биологических процессов в организме человека. По данным японских исследователей питьевая вода с pH выше 6,5-7 увеличивает показатели продолжительности жизни населения на 20-30%.

Учитывая, что в Китайской Народной Республике наблюдается высокий спрос на качественную питьевую воду и относительно небольшие ее природные запасы, гости предложили наладить поставку данного ресурса в Поднебесную. В ходе рабочей встречи представители ОАО «Колос» и ЗАО «Северная звезда» сообщили, что технологически готовы организовать экспорт своей продукции в адрес иностранных заказчиков.

В этой связи участники встречи обсудили вопросы, связанные с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза по безопасности пищевых продуктов, прохождением таможенных процедур, а также упаковкой, маркировкой и транспортировкой данной продукции. Было признано целесообразным, провести дополнительные переговоры с китайскими компаниями на предмет заключения соответствующих договорённостей.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:01 +2
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Написано сегодня, в 10:09
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