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Лучших молодых профессионалов Сахалина выберут через неделю

Лучших молодых профессионалов Сахалина выберут через неделю

Чемпионат Worldskills Russia стартует в областном центре с 6 февраля

С 6 по 10 февраля в Южно-Сахалинске и Холмске пройдет региональный чемпионат «Молодые специалисты» (Worldskills Russia). Участников соревнований примут «Сахалинский техникум сервиса», «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства», «Сахалинский строительный техникум», Южно-Сахалинский педагогический колледж Сахалинского государственного университета и «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса».

Все пять площадок начнут работу в открытом режиме с 7 по 9 февраля. По правилам чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) все компетенции должны быть открыты для посещений в пределах зон безопасности и будут работать в течение всего дня.

Компетенции распределятся следующим образом:

  • «Сахалинский техникум сервиса» (Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 212): «Поварское дело», «Хлебопечение», «Кондитерское дело», «Графический дизайн», «Парикмахерское искусство» и «Технологии моды».
  • «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» (Южно-Сахалинск, пл/р Ново-Александровск, ул. Восточная, 20): «Электромонтаж», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сантехника и отопление», «Медицинский и социальный уход».
  • «Сахалинский строительный техникум» (Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 42): «Сварочные технологии», «Столярное дело», «Ландшафтный дизайн», «Флористика».
  • Южно-Сахалинский педагогический колледж Сахалинского государственного университета (Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290): «Туризм», «Администрирование отеля», «Преподаватель младших классов», «Дошкольное воспитание», а также компетенции JuniorSkills – «Мобильная робототехника» и «Сетевое и системное администрирование».
  • «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» (Холмск, ул. Победы, 10): «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Программа ранней профориентации и основам профессиональной подготовки школьников «JuniorSkills» инициирована Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Программа JuniorSkills является стратегическим партнерским проектом Союза «Ворлдскиллс Россия» и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», сообщает региональный координационный центр «Молодые профессионалы».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:19 +1
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