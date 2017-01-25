Выход на лед в заливе Мордвинова все еще опасен

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 1 февраля в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный (Корсаковский район) и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается дрейфующий лед.

1 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова от 17-го километра до мыса Свободный на удалении от берега до одного километра. На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

телефон доверия МЧС - 72-99-99.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области