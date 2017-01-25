Выход на лед в заливе Мордвинова все еще опасен
Припай устойчив только у мыса Свободный
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 1 февраля в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный (Корсаковский район) и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается дрейфующий лед.
1 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова от 17-го километра до мыса Свободный на удалении от берега до одного километра. На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
- оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
- телефон доверия МЧС - 72-99-99.
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:03
но тут на сцену выходят особо опасные рыбаки! которым пофиг на все
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:23
Bokassa, вот и спасать их- за их счет, а не за государственный .
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+1
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Зайчег Online
Написано сегодня, в 15:04
Да нормальный там лёд.
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+2
Людмила Прокопьевна
Написано сегодня, в 15:22
Это что? Мишка мне рыбу обещянную не принесет?
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