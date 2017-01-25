Более 150 сахалинцев пройдут лечение в «Аралии» в феврале
Пациенты санатория смогут также воспользоваться услугами «Синегорских минеральных вод»
В реабилитационном центре «Аралия», вошедшем в состав санатория «Синегорские минеральные воды», возобновилась работа по санаторно-курорт
- На сегодня больше 90% медицинских работников «Аралии» трудоустроены, причем работают на своих прежних рабочих местах. Реабилитационный центр «Аралия» прошёл процедуру лицензирования, и теперь перечень оказываемых медицинских услуг стал шире, чем раньше, – подчеркнул генеральный директор санатория «Синегорские минеральные воды» Алексей Пешков. - Кроме этого за счёт объединения расширился и круг специалистов, которые могут оказывать помощь пациентам реабилитационног
- Для медицинских специалистов, работающих в «Аралии», условия не изменились, – рассказал врач реабилитационног
Для пациентов «Аралии» теперь будут доступны бассейн и зимний сад санатория «Синегорские минеральные воды», в случае необходимости, и отдельные процедуры. Также и отдыхающие в здравнице Санаторного смогут испытать действие уникальных аппаратных комплексов, имеющихся в «Аралии». В ближайшее время здесь начнется установка новой техники для медицинской реабилитации пациентов. Это современные аппараты от ведущих мировых производителей.
- Это оборудование помогает людям восстанавливатьс
Также руководством разработана система доставки пациентов из «Аралии» в «Синегорские минеральные воды» и обратно. Для этих целей выделен автобус, он уже начал курсировать между двумя структурными подразделениями.