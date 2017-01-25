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Более 150 сахалинцев пройдут лечение в «Аралии» в феврале

Более 150 сахалинцев пройдут лечение в «Аралии» в феврале

Пациенты санатория смогут также воспользоваться услугами «Синегорских минеральных вод»

В реабилитационном центре «Аралия», вошедшем в состав санатория «Синегорские минеральные воды», возобновилась работа по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации. Для удобства пациентов и сохранения сахалинских брендов принято решение оставить всем известные наименования структурных подразделений. После реорганизации «Аралия» готова предоставить своим пациентам не только прежний, но и расширенный за счет возможностей «Синегорских минеральных вод», перечень услуг.

- На сегодня больше 90% медицинских работников «Аралии» трудоустроены, причем работают на своих прежних рабочих местах. Реабилитационный центр «Аралия» прошёл процедуру лицензирования, и теперь перечень оказываемых медицинских услуг стал шире, чем раньше, – подчеркнул генеральный директор санатория «Синегорские минеральные воды» Алексей Пешков. - Кроме этого за счёт объединения расширился и круг специалистов, которые могут оказывать помощь пациентам реабилитационного центра. А новые врачи могут рассчитывать на все преимущества, которые даёт программа кадрового обеспечения системы здравоохранения Сахалинской области.

- Для медицинских специалистов, работающих в «Аралии», условия не изменились, – рассказал врач реабилитационного центра, кандидат медицинских наук Альберт Донгак. В реабилитационном центре работает и его жена. В прошлом году они переехали на остров из Республики Тыва, здесь уже получили служебное жильё и подъёмные.

Для пациентов «Аралии» теперь будут доступны бассейн и зимний сад санатория «Синегорские минеральные воды», в случае необходимости, и отдельные процедуры. Также и отдыхающие в здравнице Санаторного смогут испытать действие уникальных аппаратных комплексов, имеющихся в «Аралии». В ближайшее время здесь начнется установка новой техники для медицинской реабилитации пациентов. Это современные аппараты от ведущих мировых производителей.

- Это оборудование помогает людям восстанавливаться после инсультов, инфарктов, перенесённых операций. Среди новинок и техника, которая будет использоваться при восстановлении функций опорно-двигательного аппарата. Это велотренажёры с набором специальных программ, беговые дорожки, техника для разработки голеностопного, тазобедренного и коленного суставов, – сообщил главный врач Владимир Раков. – Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа медицинской реабилитации.

Также руководством разработана система доставки пациентов из «Аралии» в «Синегорские минеральные воды» и обратно. Для этих целей выделен автобус, он уже начал курсировать между двумя структурными подразделениями.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:51 +3
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Комментарии
alenka86
Написано сегодня, в 10:11
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Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:00
Цепь у мужика мощная..... А так молодцы, - все для народа...
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