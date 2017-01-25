Активисты ОНФ недовольны расчисткой дорог Южно-Сахалинска от снега

Повторная проверка активистов Общероссийского народного фронта показала, что информация мэрии Южно-Сахалинска об устранении ранее выявленных общественниками фактов плохой уборки тротуаров, дорог и дворов от снега, оказалась недостоверной. Сахалинское отделение Народного фронта продолжит мониторинг в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт».

Эксперты ОНФ провели совместную проверку с ГКУ «Центр дорожного мониторинга Сахалинской области». Они пытались выяснить, какие меры городские власти Южно-Сахалинска приняли для устранения нарушений, на которые общественники указали в ходе предыдущей инспекции. Участники рейда убедились, что, несмотря на высказанные замечания и обещания чиновников, положение осталось прежним.

Тротуары на улицах Авиационная и Больничная во льду, сходы с тротуаров не расчищены. Снег свален в кучи. Поэтому, когда водители выезжают с дворовых территорий, они не видят того, что происходит на дороге. Все это создает потенциально аварийную ситуацию.

Кроме того, в ходе мониторинга была осмотрен проспект Мира, где за состоянием проезжей части и тротуаров следит ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Дальний Восток». По общему мнению, если подрядчики «Дальавтодора» содержат проезжую часть, то о тротуарах они не беспокоятся вовсе – кроме песка следов их работы найти не удалось.

В северной части улицы Комсомольская, откуда поступали сигналы граждан о плохой уборке улиц и тротуаров от снега, также почти ничего не сделано. И это несмотря на то, что в этом районе находится регистрационное подразделение ГИБДД, куда приезжает большое количество автомобилей, и приходят сдавать экзамены будущие водители.

Одно из самых вопиющих происшествий, о которых стало известно в региональном отделении ОНФ – случай с жителем Южно-Сахалинска, провалившимся в канализационный люк на автомобильной парковке. Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Дружбы и Комарова в планировочном районе Луговое. В диспетчерской не смогли ответить, когда люк будет закрыт.

«В некоторых, даже центральных, частях города действий муниципальной власти не видно, – указал сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Фугенфиров. – При этом участники рейда не смогли дозвониться в департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска для того, чтобы пригласить на нашу инспекцию. До этого чиновники выразили горячее желание сотрудничать с представителями гражданского общества и участвовать в совместных акциях. Мало того, когда общественники и сотрудники областной администрации попытались вручить комиссионный акт, сотрудники департамента отказались его принимать. Можно сделать вывод, что мнение общественности для администрации Южно-Сахалинска на деле ничего не значит. Возможно, большое количество техники, в последние дни выведенное на улицы, дает надежду на то, что город все-таки будет приведен в порядок».

По итогам совместной проверки было составлено письмо в адрес администрации города, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Сахалинской области.