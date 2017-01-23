За год на работе погибли 10 сахалинцев
Всего в островном регионе зарегистрированы 163 несчастных случая на производстве
В Сахалинском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации за 2016 год зарегистрированы и признаны страховыми 163 несчастных случая на производстве, из них тяжелых – 22, смертельных – 10. По сравнению с 2015 годом количество несчастных случаев уменьшилось на 40,1% .
Основными причинами большей части несчастных случаев являются нарушение трудовой и производственной дисциплины, неприменение средств индивидуальной защиты (в том числе не обеспеченности ими работодателем), нарушение правил дорожного движения, личная неосторожность самого пострадавшего и неудовлетворител
Специалисты Сахалинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рекомендуют работодателям своевременно проводить контроль учета и анализа причин производственног
Обязательное социальное страхование - часть государственной системы.
Задачи обязательного социального страхования - обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованнос
Меры экономического стимулирования работодателей к соблюдению требований охраны труда предусмотрены в виде скидок (надбавок) по обязательным перечислениям по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и частичного финансирования предупредительны
С заявлениями на установление скидок к страховым тарифам в 2016 году обратились 14 страхователей, 7 страхователям скидка была установлена.
Надбавка к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2016 году была установлена 72 страхователям.
Ежегодно растет число страхователей, обратившихся за финансовым обеспечением предупредительны
С заявлением на финансовое обеспечение предупредительны
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