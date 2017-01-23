новости
новости
Регистрация
За год на работе погибли 10 сахалинцев
1sotrudnik.ru

За год на работе погибли 10 сахалинцев

Всего в островном регионе зарегистрированы 163 несчастных случая на производстве

В Сахалинском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации за 2016 год зарегистрированы и признаны страховыми 163 несчастных случая на производстве, из них тяжелых – 22, смертельных – 10. По сравнению с 2015 годом количество несчастных случаев уменьшилось на 40,1% .

Основными причинами большей части несчастных случаев являются нарушение трудовой и производственной дисциплины, неприменение средств индивидуальной защиты (в том числе не обеспеченности ими работодателем), нарушение правил дорожного движения, личная неосторожность самого пострадавшего и неудовлетворительная организация работ, использование работника не по специальности.

Специалисты Сахалинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рекомендуют работодателям своевременно проводить контроль учета и анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, усилить работу по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов в установленном порядке, проводить обучение специалистов рабочих профессий безопасным методам производства работ, усилить контроль за выдачей и использованием сертифицированной специальной одежды и обуви и других средств в соответствии с типовыми нормами, осуществлять контроль за ее использованием. Не привлекать к выполнению заданий работников не по специальности, а так же не прошедших обучение.

Обязательное социальное страхование - часть государственной системы.

Задачи обязательного социального страхования - обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска.

Меры экономического стимулирования работодателей к соблюдению требований охраны труда предусмотрены в виде скидок (надбавок) по обязательным перечислениям по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и частичного финансирования предупредительных мероприятий за счет средств Фонда социального страхования РФ.

С заявлениями на установление скидок к страховым тарифам в 2016 году обратились 14 страхователей, 7 страхователям скидка была установлена.

Надбавка к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2016 году была установлена 72 страхователям.

Ежегодно растет число страхователей, обратившихся за финансовым обеспечением предупредительных мер.

С заявлением на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2016 году обратилось 147 страхователей. Получили разрешение и подтвердили расходы 146 страхователей, на общую сумму 53 312,4 тыс. руб.

Консультация по телефонам: 49-44-21, 49-44-49.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:08 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
несчастный случайсмертьпроизводстворабота
Популярное на ASTV
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
В суды с оружием ходят сахалинцы
В суды с оружием ходят сахалинцы
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан
Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 12:26
а можно "синюю" статистику???
Ответить
+2
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 12:27
а сколько случаев удалось замять?
Ответить
+4
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 13:30
Не кто вам реальные цифры не скажет везде желтая пресса
Ответить
0
TriLaLy
Написано сегодня, в 13:52
Да, да как почитаешь анализ происшествий, так за голову берешься. Поскользнулся, упал, сам виноват,причина проста был без КАСКИ-не страховой случай!!! Цирк да и только.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Машинисты поезда применили экстренное торможение в Холмском районе
Машинисты поезда применили экстренное торможение в Холмском районе
Горящую постройку потушили на дачах у "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске
Горящую постройку потушили на дачах у "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru