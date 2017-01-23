За год на работе погибли 10 сахалинцев

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Всего в островном регионе зарегистрированы 163 несчастных случая на производстве

В Сахалинском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации за 2016 год зарегистрированы и признаны страховыми 163 несчастных случая на производстве, из них тяжелых – 22, смертельных – 10. По сравнению с 2015 годом количество несчастных случаев уменьшилось на 40,1% .

Основными причинами большей части несчастных случаев являются нарушение трудовой и производственной дисциплины, неприменение средств индивидуальной защиты (в том числе не обеспеченности ими работодателем), нарушение правил дорожного движения, личная неосторожность самого пострадавшего и неудовлетворител ьная организация работ, использование работника не по специальности.

Специалисты Сахалинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рекомендуют работодателям своевременно проводить контроль учета и анализа причин производственног о травматизма и профессиональных заболеваний, усилить работу по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов в установленном порядке, проводить обучение специалистов рабочих профессий безопасным методам производства работ, усилить контроль за выдачей и использованием сертифицированно й специальной одежды и обуви и других средств в соответствии с типовыми нормами, осуществлять контроль за ее использованием. Не привлекать к выполнению заданий работников не по специальности, а так же не прошедших обучение.

Обязательное социальное страхование - часть государственной системы.

Задачи обязательного социального страхования - обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованнос ти субъектов страхования в снижении профессиональног о риска.

Меры экономического стимулирования работодателей к соблюдению требований охраны труда предусмотрены в виде скидок (надбавок) по обязательным перечислениям по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и частичного финансирования предупредительны х мероприятий за счет средств Фонда социального страхования РФ.

С заявлениями на установление скидок к страховым тарифам в 2016 году обратились 14 страхователей, 7 страхователям скидка была установлена.

Надбавка к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2016 году была установлена 72 страхователям.

Ежегодно растет число страхователей, обратившихся за финансовым обеспечением предупредительны х мер.

С заявлением на финансовое обеспечение предупредительны х мер в 2016 году обратилось 147 страхователей. Получили разрешение и подтвердили расходы 146 страхователей, на общую сумму 53 312,4 тыс. руб.

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