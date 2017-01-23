фото Ксении Кузнецовой
Циклон ушел с территории Сахалинской области
Электроснабжение всех сел восстановлено
В результате прохождения циклона на территории четырех населенных пунктов Сахалинской области, было нарушено электроснабжение в с. Поречье Углегорского района, в с. Красногорск, с. Белинское, с. Парусное Томаринского района.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в 15:07 29 января во всех населенных пунктах завершены ремонтно-восстановительные работы. Нарушение подачи электроснабжения населению нет.
Паромная переправа работает в штатном режиме. Пригородные поезда ходят по расписанию.
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находилась на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 11:13
Ушел, но обещал вернуться))
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+5
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:55
Игорь Иванов, Самые снежные месяца еще впереди
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+1
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:39
А солнышко пришло)))
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