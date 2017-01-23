Циклон ушел с территории Сахалинской области

фото Ксении Кузнецовой

В результате прохождения циклона на территории четырех населенных пунктов Сахалинской области, было нарушено электроснабжение в с. Поречье Углегорского района, в с. Красногорск, с. Белинское, с. Парусное Томаринского района.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в 15:07 29 января во всех населенных пунктах завершены ремонтно-восстановительные работы. Нарушение подачи электроснабжения населению нет.

Паромная переправа работает в штатном режиме. Пригородные поезда ходят по расписанию.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находилась на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.