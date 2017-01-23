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Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице
Обходной путь занимает как минимум в три раза больше времени
Жители Холмска жалуются на заметенную снегом лестницу, соединяющую улицу Победы и улицу Первомайскую.
"Наверху садик, школа. Эта лестница постоянно не обслуживается. Кто отвечает за ее состояние - неизвестно. Метрах в трехстах есть еще одна лестница, но она на Первомайскую выходит совсем в другом месте. Обходной путь занимает как минимум в три раза больше времени. Завтра у школьников начнутся занятия, малышей поведут в детсад. Как это будет - неизвестно. Сейчас, чтобы избежать травм, люди вынуждены крепко держаться за перила. Сплошной экстрим",- говорят холмчане.
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6 Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице
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