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Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице
фото очевидцев

Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице

Обходной путь занимает как минимум в три раза больше времени

Жители Холмска жалуются на заметенную снегом лестницу, соединяющую улицу Победы и улицу Первомайскую. 

"Наверху садик, школа. Эта лестница постоянно не обслуживается. Кто отвечает за ее состояние - неизвестно. Метрах в трехстах есть еще одна лестница, но она на Первомайскую выходит совсем в другом месте. Обходной путь занимает как минимум в три раза больше времени. Завтра у школьников начнутся занятия, малышей поведут в детсад. Как это будет - неизвестно. Сейчас, чтобы избежать травм, люди вынуждены крепко держаться за перила. Сплошной экстрим",- говорят холмчане. 

 

Галерея
Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице, Фото: 1
Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице, Фото: 2
Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице, Фото: 3
Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице, Фото: 4
Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице, Фото: 5
Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице, Фото: 6
Жители Холмска вынуждены рисковать и карабкаться по заметенной снегом лестнице
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:35 +4
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:41
Очередная лестница в травмотологию.
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+3
Online
buninaLina Online
Написано сегодня, в 21:59
Clint_EASTwood, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
Зайчег
Написано сегодня, в 14:59
Интересно Кожемяко там "засветиться"?
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+5
VULKAN
Написано сегодня, в 15:28
Зайчег, Нет, конечно
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+2
Зайчег
Написано сегодня, в 16:01
VULKAN, Дык мало ли,в последнее время он и на ДТП выезжает!
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 16:25
Зайчег, Вы правы, всякое может быть...

Только вопрос возникает... Зачем такой административный штат держать в районах, если губернатору лично приходиться побывать на местах, где элементарные вопросы не решаются?
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+6
Еще 2 комментария
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 15:55
Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 16:35
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, Уж больно долго обходить придётся...
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+5
Online
alena04 Online
Написано сегодня, в 20:02
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, если обходить будешь, то ни в школу, ни в сад не попадешь. Они на горе
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+1
Ptijka1
Написано сегодня, в 21:04
alena04, Как ни печально ,но если не обходить,то все равно рискуешь не попасть в нужное время туда куда надо.Зато в травмпункт попасть можно быстро.
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0
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 16:39
Что нас не убивает-то тренирует.)))
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:57
Лаврэнтий разберётся
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:01
Яковенко не про эту ли лестницу писал?
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+4
Sakhgirl
Написано сегодня, в 18:39
Натали))), не поминайте лихо, пока оно...не здесь
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+1
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 20:30
Sakhgirl, вчера только здесь отмечался
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:35
В три раза больше. А конкретнее можно. А то может там минута идти , а обойти три!
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+2
Online
alena04 Online
Написано сегодня, в 20:04
ostrovsakhalin, 20 минут, если очень быстро
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+1
laskotka
Написано сегодня, в 17:48
сколько эта лестница существует, столько существует и эта проблема с её очисткой, и это беда не только этой лестницы, коих в Холмске много...
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 18:31
ой мой дом) а лестница зимой превращается в горку)
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+1
samaya_555
Написано сегодня, в 20:47
Палка,палка и две лыжи, а трамплин уже всё ближе!.....дальше неинтересно.....там про позвоночник....))
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0
Ptijka1
Написано сегодня, в 21:14
А может взять лопаты да и почистить самим,и снимать это кино.А потом выложить куда надо.
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0
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