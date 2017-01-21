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Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан

Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан

Запчасти для ремонта шасси привезут сегодня из столицы

Рейс № 1743 компании «Аэрофлот» между Южно-Сахалинском и Москвой, отложенный вчера из-за неисправности воздушного судна, планируют отправить вечером в субботу, 28 января. Напомним, вылет отложили, когда борт с пассажирами уже стоял на взлетном поле. По предварительной информации, перед взлетом у командира экипажа загорелось табло «неисправно шасси». Комиссия установила, что одно из колес нуждается в замене.

Запланированный на поздний вечер пятницы вылет вновь не состоялся. Как сообщает аэропорт Южно-Сахалинска уже сегодня, начало регистрации намечено на 18.00 сахалинского времени, отправка – на 20.50.

До этого времени будет проведена замена колеса шасси, которое доставят из Москвы на рейсовом самолете.

Часть пассажиров задержанного борта, спешащих в Москву, улетела вчера на рейсе авиакомпании «Россия», остальные до сих пор ждут вылета. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:25 +2
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Комментарии
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:32
На острове не летная погода ,сидите дома люди вы пол года
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:49
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 10:44
Лыжи бы приделали и возмущений не было бы!
Погода позволяет!
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