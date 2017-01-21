Новую канатку опробовали южносахалинцы на "Горном воздухе"

Сегодня, 28 января, вместе с открытием одного из склонов СТК "Горный воздух" любители горнолыжного спорта и сноуборда смогли опробовать и новую канатную дорогу.

Подъемник, построенный в прошлом году, располагается на южной стороне горы Большевик и объединяет две трассы спортивно-туристического комплекса "Восток" и "Юг". Протяженность канатки составляет 1600 м.

Раньше на этом склоне работал бугельный подъемник, который все еще не демонтировали. Сейчас канатно-кресельная дорога, работает в тестовом режиме. Она оборудована четырехместными креслами с защитными экранами. Пропускная способность дороги составляет 2000 человек в час.

Еще одну недавно построенную канатную дорогу на северном склоне Большевика, туристы и спортсмены опробуют чуть позже. Для открытия северного склона все еще недостаточно снега.