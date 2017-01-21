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Новую канатку опробовали южносахалинцы на "Горном воздухе"

Новую канатку опробовали южносахалинцы на "Горном воздухе"

Протяженность кресельного подъемника на северном склоне комплекса составляет 1600 м

Сегодня, 28 января, вместе с открытием одного из склонов СТК "Горный воздух" любители горнолыжного спорта и сноуборда смогли опробовать и новую канатную дорогу.

Подъемник, построенный в прошлом году, располагается на южной стороне горы Большевик и объединяет две трассы спортивно-туристического комплекса "Восток" и "Юг". Протяженность канатки составляет 1600 м.

Раньше на этом склоне работал бугельный подъемник, который все еще не демонтировали. Сейчас канатно-кресельная дорога, работает в тестовом режиме. Она оборудована четырехместными креслами с защитными экранами. Пропускная способность дороги составляет 2000 человек в час. 

Еще одну недавно построенную канатную дорогу на северном склоне Большевика, туристы и спортсмены опробуют чуть позже. Для открытия северного склона все еще недостаточно снега. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:48 +4
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Горный воздух"
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Комментарии
nikolayppu
Написано сегодня, в 15:16
Теперь Горный Воздух светится как новогодняя ёлка! Как бы не отразилось на экологии в весенне-летний период...
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+2
ILYA301968
Написано сегодня, в 17:31
Класс
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0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 17:35
Ну да, на северном склоне снег не так падает
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 18:03
Reader, Витёк ты говорил на бугель не пускали,а здесь на креслах катались? Или как всегда врут?
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