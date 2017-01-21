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Губернатор поздравил сахалинский ДОСААФ с 90-летием
Фото пресс-службы ПСО

Губернатор поздравил сахалинский ДОСААФ с 90-летием

Мероприятия, посвященные юбилею, прошли в Южно-Сахалинске

Одной из важных задач ДОСААФ остается работа по военно-патриотическому воспитанию. С этой целью в районах региона создаются центры допризывной подготовки молодёжи. Активно развивается новое движение «Юнармия». Ее воспитанники изучают историю родного региона, военно-прикладные дисциплины, общаются с ветеранами боевых действий, проходят огневую и строевую подготовки.

Как рассказал председатель областного отделения ДОСААФ Григорий Песчаный, за годы существования добровольного общества содействия армии, авиации и флоту в регионе подготовлены тысячи специалистов технических профессий и специалистов для Вооруженных Сил СССР и России.

- На протяжении многих лет мы уделяем большое внимание физической и профессиональной подготовке молодёжи. Наших выпускников ценят на флоте, в армии и авиации. Организация решает важные задачи по подготовке кадров технических профессий, готовит ребят к работе в промышленности и сельском хозяйстве, - подчеркнул Григорий Песчаный.

Среди тех, кто сегодня пришел поздравить юбиляров, -  губернатор области Олег Кожемяко. Он вручил педагогическому коллективу ДОСААФ памятный адрес и поблагодарил ветеранов добровольного общества за самоотверженный труд.

- Сегодня деятельность ДОСААФ приобретает особое значение. В Сахалинской области реализуются крупные проекты в самых различных отраслях экономики. Развивается сельское хозяйство, строится жилье, модернизируется транспортная и социальная инфраструктуры. Безусловно, нам как никогда необходимы люди, умеющие работать с техникой, - трактористы, механики, водители. И очень важно, что этим направлениям в отделениях ДОСААФ уделяется большое внимание, - подчеркнул губернатор области Олег Кожемяко.

Для всех желающих сегодня в стенах ДОСААФ была организована экскурсия по учебным залам. В одном из них расположился тир, где молодые люди учатся стрелять из оружия. В другом классе - импровизированная автомастерская, с действующими машинными моторами. За три с половиной месяца обучения ребята получают здесь не только навыки вождения, но и автослесарского дела.

Фото Алены Долгих.


Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:05 +1
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 11:28
А не приехал бы этот "тип" туда, не кто об юбилее не узнал...
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 11:28
Присоединяюсь к поздравлениям...

Поздравляю!!!

Желаю всего наилучшего!
Успехов во всём всегда и везде!
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+1
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