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В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются 6 авиарейсов, 2 отменены

В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются 6 авиарейсов, 2 отменены

Тем не менее, воздушный порт работает в штатном режиме

Сегодня, 27 января, из-за прохождения циклона, в аэропорту Южно-Сахалинска с задержкой выполняется 6 авиарейсов, еще 2 отменены.

Как сообщили astv.ru в справочной, сахалинский воздушный порт работает в штатном режиме.

Вылет:

рейс GH-3270 Ю-Сахалинск – Новосибирск задерживается до 13.30

рейс HZ-797 Южно-Сахалинск – Южно-Курильск  - отменен

рейс FV-6484 Южно-Сахалинск – Москва задерживается до 18.30.

Прилет:

Рейс GH-3269 Хабаровск - Южно-Сахалинск задерживается до 12.30

Рейс SU-1742 Москва – Южно-Сахалинск задерживается (в полете)

Рейс S7-3209 Владивосток – Южно-Сахалинск задерживается (в полете)

Рейс FV-6483 Москва – Южно-Сахалинск задерживается до 16.30

HZ-798 Южно-Курильск – Южно-Сахалинск - отменен

Справочная аэропорта +7 (4242) 788-390.

10:50

В аэропорту Южно - Сахалинска произвели посадку рейс а/к «Аэрофлот» № 1742 Москва - Южно-Сахалинск и рейс а/к «Аврора» № 5626 Хабаровск - Южно-Сахалинск.

Аэродромная техника расчищает покрытие аэродрома от снега методом патрулирования и поддерживает взлетно-посадочную полосу в пригодном для вылетов и посадок состоянии.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам фотографировать, снимать на видео буйство стихии и присылать на наш WhatsApp по номеру +7 962 125 15 15. Самые заметные и яркие мы опубликуем. Спасибо!

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:04 0
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 10:09
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+4
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:18
Дедушка Мороз, Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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−3
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Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 10:18 Отредактированно сегодня, в 10:20
Смотрите прямо сейчас какие кренделя выписывает Аэрофлот.
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+3
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 13:38
Дядя_Федор, Это Нормально, так всегда- когда погоды нормальной нет! И Потом летит в Хабаровск или Владивосток!
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0
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Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 15:20
ILYA301968, да я как бы в курсе, что так бывает. )))
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0
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Angel24 Online
Написано сегодня, в 10:28
Московский уже сел. На 7 круге все таки зашел на посадку. Пилот молодец.
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+3
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Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 10:29
Angel24, я насчитал десять. )))
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0
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Angel24 Online
Написано сегодня, в 10:30
Дядя_Федор, Спорить не буду. возможно и 10. В прошлом году на 12 круге зашел на посадку. Пилот мастер. Но мне дико жалко пассажиров, я бы поседела.
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+2
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senchick Online
Написано сегодня, в 10:39
Аврора круги навернула...
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0
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senchick Online
Написано сегодня, в 11:07
В штатном работают.... во владик вылетели только что...
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0
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:58
эй,блин,хакеры,вы как всё это видите то?

дайте мне тоже ссылку,я хочу смотреть на самолётики на экране
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+3
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