В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются 6 авиарейсов, 2 отменены

Тем не менее, воздушный порт работает в штатном режиме

Сегодня, 27 января, из-за прохождения циклона, в аэропорту Южно-Сахалинска с задержкой выполняется 6 авиарейсов, еще 2 отменены.

Как сообщили astv.ru в справочной, сахалинский воздушный порт работает в штатном режиме.

Вылет:

рейс GH-3270 Ю-Сахалинск – Новосибирск задерживается до 13.30

рейс HZ-797 Южно-Сахалинск – Южно-Курильск - отменен

рейс FV-6484 Южно-Сахалинск – Москва задерживается до 18.30.

Прилет:

Рейс GH-3269 Хабаровск - Южно-Сахалинск задерживается до 12.30

Рейс SU-1742 Москва – Южно-Сахалинск задерживается (в полете)

Рейс S7-3209 Владивосток – Южно-Сахалинск задерживается (в полете)

Рейс FV-6483 Москва – Южно-Сахалинск задерживается до 16.30

HZ-798 Южно-Курильск – Южно-Сахалинск - отменен

Справочная аэропорта +7 (4242) 788-390.

10:50

В аэропорту Южно - Сахалинска произвели посадку рейс а/к «Аэрофлот» № 1742 Москва - Южно-Сахалинск и рейс а/к «Аврора» № 5626 Хабаровск - Южно-Сахалинск.

Аэродромная техника расчищает покрытие аэродрома от снега методом патрулирования и поддерживает взлетно-посадочную полосу в пригодном для вылетов и посадок состоянии.

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