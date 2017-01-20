В аэропорту Южно-Сахалинска отложили рейс на Москву из-за неисправности самолета

Комиссия установила, что одно из шасси нуждается в замене

Сегодня, 27 января, в аэропорту Южно-Сахалинска был отменен рейс № 1743 из неисправности воздушного судна.

Как стало известно astv.ru, рейс Южно-Сахалинск - Москва, который из-за снегопада был перенесен с 12.00 на 15.00, отложили, когда борт с пассажирами уже стоял на взлетном поле. По предварительной информации, перед взлетом у командира экипажа загорелось табло «неисправно шасси».

Комиссия установила, что одно из колес нуждается в замене.

В самолете члены экипажа объяснили пассажирам, что аэропорт закрыт и попросили покинуть самолет. Между тем, другие лайнеры в это время благополучно поднимались в воздух.

Сейчас пассажиры ожидают своего ближайшего рейса в столицу в аэропорту.

Обновление 15.25: пассажиры получают багаж.