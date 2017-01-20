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В аэропорту Южно-Сахалинска отложили рейс на Москву из-за неисправности самолета

В аэропорту Южно-Сахалинска отложили рейс на Москву из-за неисправности самолета

Комиссия установила, что одно из шасси нуждается в замене

Сегодня, 27 января, в аэропорту Южно-Сахалинска был отменен рейс № 1743 из неисправности воздушного судна.

Как стало известно astv.ru, рейс Южно-Сахалинск - Москва, который из-за снегопада был перенесен с 12.00 на 15.00, отложили, когда борт с пассажирами уже стоял на взлетном поле. По предварительной информации, перед взлетом у командира экипажа загорелось табло «неисправно шасси».

Комиссия установила, что одно из колес нуждается в замене.

В самолете члены экипажа объяснили пассажирам, что аэропорт закрыт и попросили покинуть самолет. Между тем, другие лайнеры в это время благополучно поднимались в воздух.

Сейчас пассажиры ожидают своего ближайшего рейса в столицу в аэропорту.

Обновление 15.25: пассажиры получают багаж.

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 15:05 +2
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Место
аэропорт Южно-Сахалинска
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senchick Online
Написано сегодня, в 15:25
Лучше перебздеть, чем недобздеть и мучаться
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