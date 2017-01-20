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Южносахалинцев просят не оставлять машины на дороге

Южносахалинцев просят не оставлять машины на дороге

На расчистку областного центра ночью выйдут 200 спецмашин

Коммунальные службы областного центра призывают автолюбителей на время расчистки улично-дорожной сети (УДС) не парковать личный транспорт вдоль проезжей части, а воспользоваться услугами автомобильных стоянок. Это позволит своевременно и основательно очистить дорожное полотно.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, массовая уборка снега начнется вечером и ночью, будут задействованы порядка 200 единиц спецтехники. Днем 27 января на расчистку УДС и внутриквартальных проездов в областном центре и планировочных районах вышли 125 машин.

В уборке снега задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы, оснащенные плужно-щеточным оборудованием. В течение дня вывозить снег будут с тех участков, где работа спецтехники не затруднит движение транспорта.

- На территории города в круглосуточном режиме функционируют два снежных полигона, куда могут бесплатно доставить снег предприятия любой формы собственности, - сказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Римша.

Как сообщили в управлении ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, ситуация в областном центре стабильная. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные дни непогода продолжит оказывать влияние на Южно-Сахалинск — ожидается небольшая метель.

К сведению: в городском управлении ГО и ЧС запущена система мониторинга транспортных средств, с помощью которой в режиме онлайн можно следить за перемещениями спецтехники при уборке снега в областном центре.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:16 +1
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 15:23
А куда авто девать,домой заносить что ли?
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Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:26
"...а воспользоваться услугами автомобильных стоянок..." - а где эти автостоянки?????
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