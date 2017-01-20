Южносахалинцев просят не оставлять машины на дороге

Коммунальные службы областного центра призывают автолюбителей на время расчистки улично-дорожной сети (УДС) не парковать личный транспорт вдоль проезжей части, а воспользоваться услугами автомобильных стоянок. Это позволит своевременно и основательно очистить дорожное полотно.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, массовая уборка снега начнется вечером и ночью, будут задействованы порядка 200 единиц спецтехники. Днем 27 января на расчистку УДС и внутриквартальных проездов в областном центре и планировочных районах вышли 125 машин.

В уборке снега задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы, оснащенные плужно-щеточным оборудованием. В течение дня вывозить снег будут с тех участков, где работа спецтехники не затруднит движение транспорта.

- На территории города в круглосуточном режиме функционируют два снежных полигона, куда могут бесплатно доставить снег предприятия любой формы собственности, - сказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Римша.

Как сообщили в управлении ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, ситуация в областном центре стабильная. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные дни непогода продолжит оказывать влияние на Южно-Сахалинск — ожидается небольшая метель.

К сведению: в городском управлении ГО и ЧС запущена система мониторинга транспортных средств, с помощью которой в режиме онлайн можно следить за перемещениями спецтехники при уборке снега в областном центре.