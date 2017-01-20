Снегоуборочные машины вышли на улицы Южно-Сахалинска
Сейчас на дорогах города и в планировочных районах работают 125 единиц техники
В Южно-Сахалинске расчищают улицы от снега.
Как сообщили astv.ru в пресс-службе администрации областного центра, сейчас на улицах города и в планировочных районах работают 125 единиц техники. Из них 110 машин расчищают улицы и внутриквартальные проезды в областном центре, остальные - в планировочных районах.
На дорогах Южно-Сахалинска работают грейдеры, погрузчики, КДМ, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, самосвалы.
Уважаемые читатели! Предлагаем вам фотографировать, снимать на видео буйство стихии и присылать на наш WhatsApp по номеру +7 962 125 15 15. Самые заметные и яркие мы опубликуем. Спасибо!
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 11:44
Что то поздно техника вышла. В 8 утра такая каша была на дорогах аж машина буксовала
Ответить
+4
Bokassa
Написано сегодня, в 12:05
мдэ, а потом будут без щеток ездить чтобы по ГЛОНАССу делать показуху и ИБД
Ответить
0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:07
Где стихия? Снежок пошёл а город встал)))
Ответить
0