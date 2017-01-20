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Снегоуборочные машины вышли на улицы Южно-Сахалинска

Снегоуборочные машины вышли на улицы Южно-Сахалинска

Сейчас на дорогах города и в планировочных районах работают 125 единиц техники

В Южно-Сахалинске расчищают улицы от снега.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе администрации областного центра, сейчас на улицах города и в планировочных районах работают 125 единиц техники. Из них 110 машин расчищают улицы и внутриквартальные проезды в областном центре, остальные - в планировочных районах.

На дорогах Южно-Сахалинска работают грейдеры, погрузчики, КДМ, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, самосвалы.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам фотографировать, снимать на видео буйство стихии и присылать на наш WhatsApp по номеру +7 962 125 15 15. Самые заметные и яркие мы опубликуем. Спасибо!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:15 +2
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Комментарии
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 11:44
Что то поздно техника вышла. В 8 утра такая каша была на дорогах аж машина буксовала
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 12:05
мдэ, а потом будут без щеток ездить чтобы по ГЛОНАССу делать показуху и ИБД
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:07
Где стихия? Снежок пошёл а город встал)))
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0
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