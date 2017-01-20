Снегоуборочные машины вышли на улицы Южно-Сахалинска

Сейчас на дорогах города и в планировочных районах работают 125 единиц техники

В Южно-Сахалинске расчищают улицы от снега.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе администрации областного центра, сейчас на улицах города и в планировочных районах работают 125 единиц техники. Из них 110 машин расчищают улицы и внутриквартальные проезды в областном центре, остальные - в планировочных районах.

На дорогах Южно-Сахалинска работают грейдеры, погрузчики, КДМ, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, самосвалы.

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