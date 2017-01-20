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Снегопад на Сахалине продлится до субботы – синоптики

Снегопад на Сахалине продлится до субботы – синоптики

28 января осадки ослабнут, но усилится ветер

Интенсивные осадки в зоне циклона, охватившего юго-восточное побережье Сахалина, сохранятся до субботы, 28 января. Однако их существенного усиления не ожидается. Об этом сообщили astv.ru специалисты «Сахалинской УГМС».

«Центр циклона сейчас находится в Татарском проливе и двигается на юг в сторону мыса Терпения. На побережье осадки существенно сильнее, чем в областном центре. В субботу непогода утихнет, снегопад ослабнет, однако направление ветра в зоне циклона с южного сменится на северо-западное. Вместе с этим усилится и его скорость», - отметила собеседница astv.ru.

Напомним, циклон охватил три района Сахалинской области - Поронайский, Макаровский и Углегорский, а также частично оказывает свое влияние на Южно-Сахалинск.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам фотографировать, снимать на видео буйство стихии и присылать на наш WhatsApp по номеру +7 962 125 15 15. Самые заметные и яркие мы опубликуем. Спасибо!

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 10:37 +2
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Комментарии
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 10:49
Поймал себя на мысли, что меня начала радовать непогода. Особенно если никуда не нужно в это время ехать или лететь
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+7
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:18
Яков Максимов, Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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−8
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 10:52
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+7
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:53
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+2
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