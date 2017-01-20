Снегопад на Сахалине продлится до субботы – синоптики

Интенсивные осадки в зоне циклона, охватившего юго-восточное побережье Сахалина, сохранятся до субботы, 28 января. Однако их существенного усиления не ожидается. Об этом сообщили astv.ru специалисты «Сахалинской УГМС».

«Центр циклона сейчас находится в Татарском проливе и двигается на юг в сторону мыса Терпения. На побережье осадки существенно сильнее, чем в областном центре. В субботу непогода утихнет, снегопад ослабнет, однако направление ветра в зоне циклона с южного сменится на северо-западное. Вместе с этим усилится и его скорость», - отметила собеседница astv.ru.

Напомним, циклон охватил три района Сахалинской области - Поронайский, Макаровский и Углегорский, а также частично оказывает свое влияние на Южно-Сахалинск.

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