Почти 1,5 тысячи южносахалинцев обратились в травмпункт с начала года

Всего с начала 2017-года в южно-сахалинскую поликлинику № 7 обратились 1 466 человек. В основном - с травмами, полученными во время падений. Также врачи городского травмпункта диагностировали 9 случаев обморожени. В большинстве случаях проблемы возникают у любителей подлёдного лова. Об этом сообщает пресс-центр министерства здравоохранения Сахалинской области.

- Пациенты поступали с обморожениями различной степени тяжести, в основном - второй. Есть и третья, таких пациентов сразу направляли в стационар. Причины стандартные - намочили ноги, не вовремя среагировали. Всего этого можно избежать, если подобрать соответствующую амуницию – тёплую одежду и прорезиненную обувь. Между тем, один из наших пациентов за уловом отправился в ботинках для сноуборда, – отметил заведующий травмпунктом Евгений Кильдешов. – Ещё двое южно-сахалинцев получили обморожения прямо в городе, во время новогодних праздников.

Обморожения происходят чаще всего при воздействии холода и повышенной влажности. Врачи рекомендуют замерзшие части тела отогревать постепенно, не подставлять руки и ноги сразу под горячую воду. Лучше надеть тёплые носки и пройтись по дому. Это улучшит кровообращение, но не спровоцирует излишний кровоток в сосудах.

Процесс восстановления может занять немало времени. Лёгкие обморожения проходят в течение одной-двух недель. На лечение более сложных форм может уйти и несколько месяцев. Степень тяжести зависит от времени нахождения на холоде и других факторов. Один из них - состояние здоровья пациента.

- Алкогольное опьянение тоже способствует обморожению. Происходит спазм периферических сосудов, соответственно нарушение кровоснабжения. Кроме этого, снижается адекватная оценка своего состояния. Есть заблуждение, что алкоголь согревает, но это обманчивое впечатление. На самом деле гораздо лучше согревает чай, – подчёркивают специалисты.