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На Сахалине началась метель

На Сахалине началась метель

Ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с

Из-за циклона, надвигающегося на Сахалин, в пятницу 27 января, в Невельском районе прогнозируется лавинная опасность. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Напомним, синоптики сахалинского гидрометеоцентра сегодня прогнозируют метель в центральных районах острова – Поронайском, Макаровском и Углегорском.

Частично непогода затронет и юг Сахалина.

Ожидается мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с. Столбик термометра может поднятьтся до +2 градусов. Прогнозируется сильный ветер и мокрый снег, налипание осадков на линии электропередач.

По даным gismeteo.ru, сильный снег начнется в Южно-Сахалинске около 14.00 и продлится до 20.00 с последующим ослаблением. Вероятность продолжения осадков сохраняется и в субботу, 28 января.

В Поронайском районе сильный снегопад прогнозируется уже к 11.00. Интенсивность выпадения осадков сохранится до 2.00 следующих суток. В Макаровском и Углегорском районах синоптическая обстановка схожая, сообщает метеопортал.

Температура воздуха в районе циклона будет колебаться от - 5 до - 9 градусов. Теплая погода простоит до воскресенья. Затемотом снова начнет холодать.

Также, спасатели предостерегают сахалинцев от выхода на лед. 27 января в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Выходить на лёд крайне опасно.

 

Уважаемые читатели! Предлагаем вам фотографировать, снимать на видео буйство стихии и присылать на наш WhatsApp по номеру +7 962 125 15 15. Самые заметные и яркие мы опубликуем. Спасибо!

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

• оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

• оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

• телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 924 496 52 05

• телефон доверия МЧС 72-99-99.

Памятка при лавинной опасности:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
  • Если лавина настигла, главная задача - уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

- оперативный дежурный Главного управления - 72-36-63;

- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

- телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС - 8 924 496 52 05;

- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска - 72-30-20.

 

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 08:37 +7
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 08:45
В Холмске сильно метет, минус 9, снег
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+5
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 09:17
Masenkaya, ну, погода примерзопакостнейшая, располагает к алкоголизму
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+8
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:20
Игорь Иванов, ага, и ко сну
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+3
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 09:21
Masenkaya, да, спать рубит капец
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+3
Еще 13 комментариев
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 09:21
Вот это новость, так новость. Ну никогда ж не было у нас метелей, а тут тебе здрасьте.
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+4
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:17
Дядя_Федор, Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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0
sasch
Написано сегодня, в 09:30
Эй, а чё это вы за ВЕСЬ Сахалин пишете, что метель началась.
А у нас нету!!!
Ни фига себе! Опять южане всё себе заграбастали!
Отдавайте часть сюда, а то будем жаловаться в ООН и Гаагу
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+8
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:33
sasch, чтож ты так весь испереживался))и до вас дойдет. на лыжах
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+6
Ogonek
Написано сегодня, в 09:35
sasch, Южане до сей поры жили практически без снега...Пусть им сегодня повезет))))
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+6
sasch
Написано сегодня, в 09:35
marrozz, Ага, себе самолётом заказали, а ко мне пёхом отправили.... хитрецы
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+5
Еще 21 комментарий
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:42
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 09:47
Как четко,что на выходные
буду тупить,спать,читать
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+9
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 09:47
BenZziНовая_радуга, тупить
не тупи лучше
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+6
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:15
Игорь Иванов, я уже решила,что на время метели я - 2Pac
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+3
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:19
BenZziНовая_радуга, осторожнее, его же пристрелили...
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+1
Еще 3 комментария
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:00
Может домой отпустят пораньше...
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+7
Ogonek
Написано сегодня, в 10:05
Ярославчик, это утопия))))))
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:09
не пойду на работу....нет настроения в такую погоду.
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0
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Crysis Online
Написано сегодня, в 15:22 Отредактированно сегодня, в 15:22
не знаю где и как, а в Холмске на данный момент тишь да благодать, какая нахрен метель
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0
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