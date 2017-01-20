На Сахалине началась метель

Из-за циклона, надвигающегося на Сахалин, в пятницу 27 января, в Невельском районе прогнозируется лавинная опасность. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Напомним, синоптики сахалинского гидрометеоцентра сегодня прогнозируют метель в центральных районах острова – Поронайском, Макаровском и Углегорском.

Частично непогода затронет и юг Сахалина.

Ожидается мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с. Столбик термометра может поднятьтся до +2 градусов. Прогнозируется сильный ветер и мокрый снег, налипание осадков на линии электропередач.

По даным gismeteo.ru, сильный снег начнется в Южно-Сахалинске около 14.00 и продлится до 20.00 с последующим ослаблением. Вероятность продолжения осадков сохраняется и в субботу, 28 января.

В Поронайском районе сильный снегопад прогнозируется уже к 11.00. Интенсивность выпадения осадков сохранится до 2.00 следующих суток. В Макаровском и Углегорском районах синоптическая обстановка схожая, сообщает метеопортал.

Температура воздуха в районе циклона будет колебаться от - 5 до - 9 градусов. Теплая погода простоит до воскресенья. Затемотом снова начнет холодать.

Также, спасатели предостерегают сахалинцев от выхода на лед. 27 января в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Выходить на лёд крайне опасно.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам фотографировать, снимать на видео буйство стихии и присылать на наш WhatsApp по номеру +7 962 125 15 15. Самые заметные и яркие мы опубликуем. Спасибо!

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

• оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

• оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

• телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 924 496 52 05

• телефон доверия МЧС 72-99-99.

Памятка при лавинной опасности:

При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).

Если лавина настигла, главная задача - уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.

С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

- оперативный дежурный Главного управления - 72-36-63;

- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

- телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС - 8 924 496 52 05;

- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска - 72-30-20.