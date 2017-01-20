График консультаций по предоставлению жилья изменился

Разъяснения будут давать только по вторникам

Управление жилищной политики сообщает об изменении графика проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы».

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ДК железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам по следующему графику:

- 7, 21, 28 февраля;

- 14, 21, 28 марта;

- 4, 11, 18, 25 апреля.

С 11.00 в фойе на первом этаже на прием ждут следующие категории граждан:

- гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;

- инвалид, гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвалида (детей-инвалидов);

- молодой ученый;

- работник бюджетной сферы, в том числе государственный (гражданский, муниципальный) служащий органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления;

- многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- ветеран боевых действий.

В 15.00 начнутся консультации для молодых семей (в том числе для неполных молодых семей, состоящих из родителя и одного и более детей) и молодых специалистов.

Отметим, прием участников программ 2012-2014 годов ведется в управлении жилищной политики (Коммунистический пр., 49, каб. 102) в рабочие дни с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Ознакомиться с информацией о реализации на территории города Южно-Сахалинска жилищных программ, новостями, объявлениями по этой теме, а также с памяткой по участию в строительстве жилья можно на страничке управления жилищной политики официального сайта администрации города. Здесь же размещена необходимая контактная информация.