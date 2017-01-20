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Сахалинское ГИБДД призывает автомобилистов к внимательности на дорогах

Сахалинское ГИБДД призывает автомобилистов к внимательности на дорогах

На большинстве участков снежный накат, работает снегоуборочная техника

Областная Госавтоинспекция сообщает о текущей ситуации на дорогах островного региона.

По состоянию на 8.00 27 января на автомобильных дорогах Огоньки – Невельск, Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков, рыхлый снег, местами снежный накат, обработанный ПГМ. На автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха с км 6 по 357 рыхлый снег, местами снежный накат, обработанный ПГМ, с км 830 по км 854 снежный накат, обработанный ПГМ.

На автомобильной дороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на участках с км 294 по км 304, 311-312 местами снежный накат, обработанный ПГМ.

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области предупреждает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:43 +1
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:50
да ладно! а водители сами не видят какие дороги и не понимают что нужно быть внимательней! хотя, судя по новостям, не понимают.
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0
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:18
Masenkaya, Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:51
в РФ Каждые 15 минут гибнет человек в ДТП. А пятница и Суббота это самые черные дни ....................
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:56
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0
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:52
Южно-Сахалинск – Корсаков, рыхлый снег, местами снежный накат, обработанный ПГМ-ВРУТ!!!!! НИЧЕМ НЕ ОБРАБОТАНО! ТОЛЬКО СНЕГ ОДИН!
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