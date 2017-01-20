Сахалинское ГИБДД призывает автомобилистов к внимательности на дорогах

Областная Госавтоинспекция сообщает о текущей ситуации на дорогах островного региона.

По состоянию на 8.00 27 января на автомобильных дорогах Огоньки – Невельск, Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков, рыхлый снег, местами снежный накат, обработанный ПГМ. На автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха с км 6 по 357 рыхлый снег, местами снежный накат, обработанный ПГМ, с км 830 по км 854 снежный накат, обработанный ПГМ.

На автомобильной дороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на участках с км 294 по км 304, 311-312 местами снежный накат, обработанный ПГМ.

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области предупреждает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

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