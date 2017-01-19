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За два года на Сахалине построили 14 ФАПов

За два года на Сахалине построили 14 ФАПов

Еще два фельдшерско-акушерских пункта возведут к концу 2017 года

Фельдшерско-акушерский пункт в Новотороицком – один из четырех, построенных в Анивском районе в 2016 году. Ежедневно сюда обращаются десятки сельских жителей – за экстренной и неотложной помощью, пройти профилактический осмотр, сделать прививку, померить давление. 

Просторные кабинеты, расположившиеся на площади 140 кв.м, позволяют медицинскому работнику в комфорте проводить необходимые процедуры. Александра Саблукова недолго раздумывала над предложением поработать в новом ФАПе – кроме удобного рабочего пространства девушка получила в пользование служебную двухкомнатную квартиру, для удобства размещенную с другой стороны здания.

- За полгода познакомилась со всеми жителями, некоторых и дома приходится навещать – семьи с маленькими детьми, пожилых людей, - делится Александра. – Большой, современный ФАП располагает к тому, чтобы прием пациентов проходил комфортно, селяне с удовольствием приходят на процедуры, интересуются профилактическими мерами, такая располагающая обстановка очень много значит для выздоровления.

До работы в ФАПе Новотроицкого девушка несколько лет трудилась в различных медицинских учреждениях областного центра, в том числе в реанимации, в составе бригады скорой медицинской помощи. Полгода работы в сельском ФАПе, наличие квартиры утвердили в правильности принятого решения. Свое позитивное отношение высказывают и местные жители – вместе с удобным медпунктом у них теперь появился и опытный специалист:

- Раньше они переезжали с места на место. То в жилом доме работали, позднее перешли в контору одного из предприятий, потом в детском саду помещения им дали. Кабинеты везде были маленькие, неудобные ни для пациентов, ни для работников, – вспоминает жительница Новотроицкого Татьяна Демченко.

Всего в ФАПе более 15 помещений: отдельная процедурная, прививочный кабинет, комната для приёма детей, женская смотровая. Пункт оснащён необходимым для экспресс-диагностики оборудованием - от портативного электрокардиографа до глюкометра. Есть кислородный концентратор для оказания помощи больным с дыхательной недостаточностью, дефибриллятор.

- В новом здании созданы условия и для работы врачей. Два раза в месяц в ФАПе ведёт приём терапевт, регулярно бывают и узкие специалисты, – подчёркивает заведующая Троицкой амбулаторией Инна Местникова. – Те, кто нуждается в специализированной врачебной помощи, могут приехать к нам в амбулаторию. Здесь ведут приём два терапевта и педиатр, гинеколог, стоматолог.

По поручению губернатора Олега Кожемяко в области развёрнута большая работа по возведению модульных фельдшерско-акушерских пунктов. За два года в регионе построено 14 таких объектов, в планах на этот год ещё три ФАПа и две амбулатории, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:04 +1
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Комментарии
Online
Кот_Василий Online
Написано сегодня, в 09:26
Все ничего, только на мой взгляд есть и минус соседства жилой квартиры с приемным кабинетом, будут по ночам ходить стучаться за помощью, особенно те, кто "под шафе"
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