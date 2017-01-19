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В нескольких домах в Луговом перемерзли трубы

В нескольких домах в Луговом перемерзли трубы

Система водоснабжения не выдержала холодов

Уже неделю без воды живут люди на улице Дружбы в Луговом. Система холодного водоснабжения промерзла буквально насквозь. Она расположена на чердаках, которые после недавнего капитального ремонта во время сильных морозов превращаются в ледяные камеры.

«К исполнителю претензий нет. У нас есть претензии к разработчику этого проекта, который не учел верхнее расположение инженерных сетей и предложил подрядчику выполнить проект с холодным чердаком. В течение недели все силы управляющих компаний брошены исключительно на восстановление и отогревание этой системы», - рассказывает Михаил Щербаков заместитель генерального директора управляющей компании "ЖКХ Луговое".

Капитальные работы на крышах закончили летом 2016 года. По проекту подрядчик реализовал идею строительства кровли с вентилируемым коньком (так называемая "холодная крыша"), чтобы предотвратить образование наледи и сосулек. Вот только теперь из-за такой прохладной вентиляции на чердаках трубы промерзают даже при трехслойной теплоизоляции.

Еще одна причина промерзания труб с холодной водой - это отсоединение коммуникаций холодного снабжения от горячих сетей - раньше трубы пролегали рядом, соприкасаясь с теплыми сетями, тем самым отогреваясь. К тому же раньше кровли домов покрывал шифер, он удерживал тепло внутри, и система не замерзала. 

«Может быть когда-то и были проблемы, но на крыше у нас никогда такого не было»,- жалуется жительница Лугового Лариса Астанина. 

Места коммунальной аварии посетил представитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Вместе с бригадой местной управляющей компании проверили коммуникации и попытались найти решение проблемы. 

«Есть некоторые моменты несогласованности. Фонд работает только третий год, а планово - второй год. На данный момент мы решили попробовать поменять утепление на трубах, а как это сделать - будем смотреть уже по факту»,- говорит начальник отдела контроля по ремонтно-строительным работам фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексей Кобычев .

В управляющей компании Лугового решение об изменении утепления на трубах не вызывает уверенности. В такой ситуации для начала необходимо изменить расположение коммуникаций. Систему нужно провести либо в подъездах, либо рядом с трубами горячей воды.

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 14:11 0
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 14:19
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+1
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Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 14:46
TROL,
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+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 14:50
Зато какие крыши красивые!Хорошо,что на нашем доме не успели отремонтировать!
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