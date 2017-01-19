Сахалинцев предупреждают об опасности выхода на лед 27 января
Прогнозируются отжимной ветер и повышение температуры воздуха
ФГБУ «Сахалинская УГМС» предупреждает жителей островного региона о том, что в пятницу, 27 января в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Выходить на лёд крайне опасно.
Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
• оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
• оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
• телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 924 496 52 05
• телефон доверия МЧС 72-99-99.