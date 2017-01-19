Сахалинским студентам компенсируют 50% стоимости проезда к месту учебы

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Студенты сахалинских вузов и профессиональных образовательных учреждений, обучающиеся на бюджетной основе, могут получить компенсацию в размере 50% стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год всеми видами транспорта (кроме такси). Эта мера социальной поддержки установлена Законом Сахалинской области от 15.11.2016 года № 97-ЗО студентам в возрасте до 23 лет из малоимущих и многодетных семей, а также, если один или оба родителя неработающие пенсионеры: женщины от 50 лет, мужчины от 55 лет.

Компенсация предоставляется при проезде:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне пассажирского поезда;

морским транспортом - в каюте 4 - 5 групп;

автомобильным транспортом (кроме такси);

для студентов, проживающих в Охинском, Курильском, Северо-Курильско м и Южно-Курильском районах - авиационным транспортом в салоне экономического класса.

Для получения компенсации необходимо обратиться в отделение социальной защиты по месту жительства с заявлением.

К заявлению прилагаются следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

справка о составе семьи либо иной документ, подтверждающий совместное проживание членов семьи заявителя на территории Сахалинской области. К членам семьи студента относятся проживающие совместно с ним родители, супруг (супруга), несовершеннолетн ие дети;

ие дети; документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи;

справка о прохождении обучения на бюджетной основе;

реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты);

проездные документы (подлинники), в том числе документы (билеты), подтверждающие расходы по оплате стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к (от) железнодорожной станции, пристани, аэропорту(-а) и автовокзалу(-а), посадочный талон.

Для компенсации студентам, у которых один или оба родителя являются неработающими пенсионерами, дополнительно предоставляются трудовые книжки.

Для компенсации студентам, проживающих в малоимущих семьях, дополнительно предоставляются документы о доходах гражданина, включая доходы членов его семьи, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, либо документы, подтверждающие отсутствие доходов.

При утрате проездных документов компенсация производится на основании справок, выданных транспортной организацией, подтверждающих факт проезда и содержащих сведения о приобретении проездных документов, стоимости проезда.

За период реализации данной мерой социальной поддержки воспользовались 5 студентов на общую сумму 10746 рублей.

Также региональным законодательство м предусмотрена компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год всеми видами транспорта (кроме такси) для инвалидов-студентов вузов и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории региона, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Сахалинской области.