Пропавший в Анивском районе мужчина найден в Южно-Сахалинске

Вчера, 25 января в Южно-Сахалинске найден пропавший житель села Мицулевка Анивского района Максим Шишкин. Сегодня он вернулся домой. Родственники искали его почти две недели. Как выяснилось, все это время мужчина находился в гостях в областном центре.

Напомним, 14 января 39-летний Максим Шишкин на поезде уехал в Южно-Сахалинск на работу, но коллеги его в тот день так и не видели. С тех пор его местонахождение было неизвестно.