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Пропавший в Анивском районе мужчина найден в Южно-Сахалинске

Пропавший в Анивском районе мужчина найден в Южно-Сахалинске

Родственники искали его почти две недели

Вчера, 25 января в Южно-Сахалинске найден пропавший житель села Мицулевка Анивского района Максим Шишкин. Сегодня он вернулся домой. Родственники искали его почти две недели. Как выяснилось, все это время мужчина находился в гостях в областном центре.

Напомним, 14 января 39-летний Максим Шишкин на поезде уехал в Южно-Сахалинск на работу, но коллеги его в тот день так и не видели. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:56 +1
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:02 Отредактированно сегодня, в 17:02
Нормально так гульнул
всего-то две недели...

Жив-здоров, и то ладно.
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+3
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 17:08
Порицаю безответственность.
Взрослый мужик, как не стыдно?!
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+3
senchick
Написано сегодня, в 17:29
Круто на работу он так сходил))))
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 17:32
Ну не чё он так побухал!
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 18:30
Очень похож на того, который вчера в состоянии алкогольного опьянения просил меня вызвать ему такси. В жуткой депрессии мужик был. Ну я вызвала ему, поехал до "Багратиона".
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+1
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