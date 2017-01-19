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Очередной циклон надвигается на Сахалин
автор фото Ирина Чижова

Очередной циклон надвигается на Сахалин

На пятницу синоптики островного гидрометеоцентра прогнозируют метель в центральных районах острова

На Сахалин надвигается очередной циклон.

На пятницу синоптики сахалинского гидрометеоцентра прогнозируют метель в центральных районах острова – Поронайском, Макаровском и Углегорском. Там ожидается мокрый снег и порывы ветра до 20-ти метров в секунду. Частично непогода затронет и юг Сахалина.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра может подняться до плюс 2-х градусов. Будет сильный ветер и мокрый снег. Осадки могут налипать на провода. Теплая погода простоит до воскресенья, потом снова начнет холодать. 

По информации Сахалинского УГМС, 27 января на территории  Невельского района возможен сход одиночных лавин.

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 14:25 +2
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Комментарии
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 14:33
..........
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+2
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 14:41
ну хоть какая-то движуха
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+2
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Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 14:43 Отредактированно сегодня, в 14:43
мокрый снег в крещенские морозы,мне нравится эта зима,жду дождя в феврале
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+3
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:50
Ghostbusters,
Крещенские морозы всегда заканчивались в эти дни,а мокрый снег пойдёт уже гораздо позже,судя по новости.
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