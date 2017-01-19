автор фото Ирина Чижова
Очередной циклон надвигается на Сахалин
На пятницу синоптики островного гидрометеоцентра прогнозируют метель в центральных районах острова
На Сахалин надвигается очередной циклон.
На пятницу синоптики сахалинского гидрометеоцентра прогнозируют метель в центральных районах острова – Поронайском, Макаровском и Углегорском. Там ожидается мокрый снег и порывы ветра до 20-ти метров в секунду. Частично непогода затронет и юг Сахалина.
Метеорологи ожидают, что столбик термометра может подняться до плюс 2-х градусов. Будет сильный ветер и мокрый снег. Осадки могут налипать на провода. Теплая погода простоит до воскресенья, потом снова начнет холодать.
По информации Сахалинского УГМС, 27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин.
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Крещенские морозы всегда заканчивались в эти дни,а мокрый снег пойдёт уже гораздо позже,судя по новости.