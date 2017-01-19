новости
новости
Регистрация
Конкурс «Учитель года» стартовал в Корсакове

Конкурс «Учитель года» стартовал в Корсакове

За звание лечшего преподавателя в портовом городе борются пять педагогов

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года - 2017» стартовал в Корсакове. За звание лучшего педагога в текущем году поборются 5 педагогов – учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также педагогические работники дошкольных образовательных учреждений.

Поприветствовали участников конкурса и пожелали честной борьбы заместитель главы администрации Корсакова, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников и заместитель главы Корсакова Ли Чун Сик. 

DSC05646.JPG

Участников конкурса ждёт напряженная работа. В течение нескольких дней они поделятся своим педагогическим опытом, проведут мастер-классы, представят образовательные проекты. 

Победителей определят в номинациях: «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Надежда Корсакова» и «Учитель года». Стоит отметить, что поддержать педагога может каждый желающий. На сайте администрации округа (в левом нижнем углу сайта) запущено Интернет-голосование на приз зрительских симпатий. Имена победителей будут названы 3 февраля. 

DSC05772.JPG

Имена участников муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2017»: 

  • воспитатель детского сада № 11 «Колокольчик» Елена Белянина;
  • воспитатель детского сада № 25 «Золотая рыбка» Ксения Мясникова;
  • учитель начальных классов школы № 6 Елена Щеглова;
  • учитель русского языка и литературы школы № 4 Лина Лазебник;
  • инструктор по физической культуре детского сада № 3 «Ромашка» Виктор Ведяшкин.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:51 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьКорсаков
Прочее
"Учитель года"конкурс
Популярное на ASTV
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:02
Лина Анатольевна Лазебник должна победить. Достойный кандидат.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Первенство области по вольной борьбе пройдет на Сахалине
Первенство области по вольной борьбе пройдет на Сахалине
Бывший директор невельского ДРСУ осужден за растрату
Бывший директор невельского ДРСУ осужден за растрату
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru