Конкурс «Учитель года» стартовал в Корсакове

За звание лечшего преподавателя в портовом городе борются пять педагогов

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года - 2017» стартовал в Корсакове. За звание лучшего педагога в текущем году поборются 5 педагогов – учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также педагогические работники дошкольных образовательных учреждений.

Поприветствовали участников конкурса и пожелали честной борьбы заместитель главы администрации Корсакова, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников и заместитель главы Корсакова Ли Чун Сик.

Участников конкурса ждёт напряженная работа. В течение нескольких дней они поделятся своим педагогическим опытом, проведут мастер-классы, представят образовательные проекты.

Победителей определят в номинациях: «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Надежда Корсакова» и «Учитель года». Стоит отметить, что поддержать педагога может каждый желающий. На сайте администрации округа (в левом нижнем углу сайта) запущено Интернет-голосование на приз зрительских симпатий. Имена победителей будут названы 3 февраля.

Имена участников муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2017»: