Конкурс «Учитель года» стартовал в Корсакове
За звание лечшего преподавателя в портовом городе борются пять педагогов
Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года - 2017» стартовал в Корсакове. За звание лучшего педагога в текущем году поборются 5 педагогов – учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также педагогические работники дошкольных образовательных учреждений.
Поприветствовали участников конкурса и пожелали честной борьбы заместитель главы администрации Корсакова, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников и заместитель главы Корсакова Ли Чун Сик.
Участников конкурса ждёт напряженная работа. В течение нескольких дней они поделятся своим педагогическим опытом, проведут мастер-классы, представят образовательные проекты.
Победителей определят в номинациях: «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Надежда Корсакова» и «Учитель года». Стоит отметить, что поддержать педагога может каждый желающий. На сайте администрации округа (в левом нижнем углу сайта) запущено Интернет-голосование на приз зрительских симпатий. Имена победителей будут названы 3 февраля.
Имена участников муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2017»:
- воспитатель детского сада № 11 «Колокольчик» Елена Белянина;
- воспитатель детского сада № 25 «Золотая рыбка» Ксения Мясникова;
- учитель начальных классов школы № 6 Елена Щеглова;
- учитель русского языка и литературы школы № 4 Лина Лазебник;
- инструктор по физической культуре детского сада № 3 «Ромашка» Виктор Ведяшкин.