новости
новости
Регистрация
Каждый день южносахалинцев перевозят 40 маршруток на газе

Каждый день южносахалинцев перевозят 40 маршруток на газе

Заправочная станция для таких автобусов работает с декабря прошлого года

В декабре 2016 года в пригороде Южно-Сахалинска введена в строй автоматическая газо-наполнительная компрессорная станция (АГНКС). Ежедневно передвижной газозаправщик выезжает отсюда на заправку рейсовых пассажирских автобусов МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска. Объемы поставленного пассажирскому предприятию газомоторного топлива уже превысили 60 000 м³. В ближайших планах компании заправка газом такси и автотранспорта ЖКХ,сообщает пресс-служба Корпорации развития островного региона.

Применение газа на транспортных средствах позволяет экономить на топливе, поскольку цена эквивалентного количества газа до 50% ниже, чем дизельного топлива или бензина. Для островного региона также немаловажен вопрос топливной безопасности. При наличии собственной сырьевой базы исчезает зависимость от погодных условий и поставок топлива с материка. Также немаловажным фактором является снижение износа основных деталей двигателя и значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

- С конца 2015 года администрация Южно-Сахалинска взяла курс на модернизацию пассажирских перевозок и транспортной инфраструктуры в целом. В прошлом году были приобретены новые автобусы, в том числе 40 автобусов на газомоторном топливе, - сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Белик. - Сегодня мы анализируем парк техники, занятой в обслуживании городской инфраструктуры, на предмет возможности перехода на компримированный газ. Экология - это основа здоровья граждан, поэтому мы за то, чтобы люди жили в комфортной среде.

В соответствии с данным проектом уже начато строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет поставляться на муниципальные котельные, что также будет способствовать решению проблемы экологической безопасности.

Стоимость всего проекта – 824 млн. рублей, 123 из них уже вложил инвестор. Доля финансирования Корпорации развития Сахалинской области – 701 млн. рублей, из которых на сегодняшний день профинансировано 538. Средства выданы в виде займа под 5% годовых. Вернувшиеся в Корпорацию средства будут вложены в новые социально-значимые проекты на территории Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:38 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
газавтобусытопливоСПГзавод
Популярное на ASTV
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 09:57
А как же ТехРегламент?
Ответить
+3
dfhtkf
Написано сегодня, в 10:05
А на каких маршрутах они ходят?
Ответить
+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:11
dfhtkf,
4а,34,ещё какие то бегают...у них морда закруглённая,а есть с прямой мордой,те на обычном топливе.
Ответить
+1
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 11:05
ЭТО не безопасно при ДТП Взрыв 99%.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Житель Долинска обвинил сотрудника ДПС в избиении, чтобы отомстить за выписанный штраф
Житель Долинска обвинил сотрудника ДПС в избиении, чтобы отомстить за выписанный штраф
Чемпионат области по хоккею с мячом стартует на Сахалине
Чемпионат области по хоккею с мячом стартует на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru