Каждый день южносахалинцев перевозят 40 маршруток на газе
Заправочная станция для таких автобусов работает с декабря прошлого года
В декабре 2016 года в пригороде Южно-Сахалинска введена в строй автоматическая газо-наполнитель
Применение газа
- С конца 2015 года администрация Южно-Сахалинска взяла курс на модернизацию пассажирских перевозок и транспортной инфраструктуры в целом. В прошлом году были приобретены новые автобусы, в том числе 40 автобусов на газомоторном топливе, - сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Белик. - Сегодня мы анализируем парк техники, занятой в обслуживании городской инфраструктуры, на предмет возможности перехода на компримированный газ. Экология - это основа здоровья граждан, поэтому мы за то, чтобы люди жили в комфортной среде.
В соответствии с данным проектом уже начато строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет поставляться на муниципальные котельные, что также будет способствовать решению проблемы экологической безопасности.
Стоимость всего проекта – 824 млн. рублей, 123 из них уже вложил инвестор. Доля финансирования Корпорации развития Сахалинской области – 701 млн. рублей, из которых на сегодняшний день профинансировано 538. Средства выданы в виде займа под 5% годовых. Вернувшиеся в Корпорацию средства будут вложены в новые социально-значим
4а,34,ещё какие то бегают...у них морда закруглённая,а есть с прямой мордой,те на обычном топливе.