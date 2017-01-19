Каждый день южносахалинцев перевозят 40 маршруток на газе

В декабре 2016 года в пригороде Южно-Сахалинска введена в строй автоматическая газо-наполнитель ная компрессорная станция (АГНКС). Ежедневно передвижной газозаправщик выезжает отсюда на заправку рейсовых пассажирских автобусов МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска. Объемы поставленного пассажирскому предприятию газомоторного топлива уже превысили 60 000 м³. В ближайших планах компании заправка газом такси и автотранспорта ЖКХ,сообщает пресс-служба Корпорации развития островного региона.

Применение газа на транспортных средствах позволяет экономить на топливе, поскольку цена эквивалентного количества газа до 50% ниже, чем дизельного топлива или бензина. Для островного региона также немаловажен вопрос топливной безопасности. При наличии собственной сырьевой базы исчезает зависимость от погодных условий и поставок топлива с материка. Также немаловажным фактором является снижение износа основных деталей двигателя и значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

- С конца 2015 года администрация Южно-Сахалинска взяла курс на модернизацию пассажирских перевозок и транспортной инфраструктуры в целом. В прошлом году были приобретены новые автобусы, в том числе 40 автобусов на газомоторном топливе, - сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Белик. - Сегодня мы анализируем парк техники, занятой в обслуживании городской инфраструктуры, на предмет возможности перехода на компримированный газ. Экология - это основа здоровья граждан, поэтому мы за то, чтобы люди жили в комфортной среде.

В соответствии с данным проектом уже начато строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет поставляться на муниципальные котельные, что также будет способствовать решению проблемы экологической безопасности.

Стоимость всего проекта – 824 млн. рублей, 123 из них уже вложил инвестор. Доля финансирования Корпорации развития Сахалинской области – 701 млн. рублей, из которых на сегодняшний день профинансировано 538. Средства выданы в виде займа под 5% годовых. Вернувшиеся в Корпорацию средства будут вложены в новые социально-значим ые проекты на территории Сахалинской области.