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Гостиницу с японской баней онсэн построят на Южных Курилах

Гостиницу с японской баней онсэн построят на Южных Курилах

Предварительная стоимость объекта – около 200 миллионов рублей

Гостиницу с японской баней онсэн намерена построить на Южных Курилах сахалинская компания. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести на острове Кунашир, в Южно-Курильске. Инициативу накануне одобрили участники Совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. Провел заседание совещательного органа, в состав которого входят представители власти и бизнеса, а также общественники Олег Кожемяко, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

- По работе довольно часто посещаю Курилы и постоянно сталкиваюсь с проблемами гостиничного обслуживания. По сути, цивилизованного сервиса там нет: не хватает номеров, не организовано качественное питание - каждый гость должен решать эту проблему самостоятельно. И вот парадокс - на островах с удивительной природой практически отсутствуют экскурсионные услуги. Считаю, что эту ситуацию надо менять, в том числе и усилиями бизнеса. Уже давно назрела необходимость строительства на архипелаге гостиницы, - объяснил суть инициативы ее автор, генеральный директор ООО «ЛИГО-дизайн» Дмитрий Ли.

Под размещение нового сооружения, по его словам, выбрана площадка вблизи спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, который на Кунашире построили в конце прошлого года. Это повысит привлекательность обоих объектов – практически в одном месте можно будет посетить и бассейн, и японскую баню.

Расчетная площадь будущей новостройки – 1480 квадратных метров. Это будет двухэтажное здание с элементами современной японской архитектуры. А вот для бани онсэн проектировщики предложили избрать традиционный стиль Страны восходящего солнца. По их задумке она должна обладать тремя купальными зонами на открытом воздухе с горячей водой из термального минерального источника.

В гостинице будет 26 одно- и двухместных номеров категорий «стандарт» и «люкс». Посещение бани предлагается включить в стоимость номеров. Кроме того, для посетителей будут предусмотрены и дополнительные услуги – экскурсии и поездки на рыбалку.

Предварительная стоимость объекта – около 200 миллионов рублей. Часть средств компания намерена привлечь, сейчас с этой целью ведется поиск партнеров. Планируется, что реализовываться он будет в 2017-2018 годах. С созданием нового учреждения работу на Южных Курилах получат 26 человек.

- Строительство такого туристического центра – важное и своевременное решение для Курильских островов, не имеющих пока в достаточном количестве комфортного гостиничного фонда. Сейчас бизнес-структуре, которая выступила с данной инициативой необходимо подготовить проектно-сметную документацию и найти соинвесторов. Власти, в свою очередь, окажут начинанию поддержку. В частности, - содействие в подключении объекта к инженерным коммуникациям, обеспечении его на безвозмездной основе ресурсами термальных вод, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

Еще один, куда более масштабный инвестиционный проект в сфере гостиничного бизнеса, оцениваемый сегодня в 1,3 миллиарда рублей, предложен для Сахалина. Такую сумму местные предприниматели направят на модернизацию и развитие «Мега Палас Отеля» в Южно-Сахалинске. Сегодня это самая большая и популярная в регионе гостиница. Строятся амбициозные планы по повышению к 2019 году ее статуса до уровня «пяти звезд» и превращению в центр гастрономического и оздоровительного туризма.

- Прежде всего, будут построены объекты термального СПА-курорта, где мы совместим многовековую традицию японского онсэн и популярного в Европе детокса. С этой целью планируем использовать ресурсы высокотемпературных минеральных вод, запасы которых обнаружены на территории, прилегающей к гостинице, - рассказал Юрий Им, заместитель генерального директора «Мега Палас Отеля». – Также будут открыты 7 новых точек питания. Например, в новом ресторане морской кухни посетители смогут попробовать блюда из свежих морепродуктов Охотского моря. Кроме того, запускаем гастрономический проект под названием «Большая Азия» - в его рамках будут представлены кухни наших ближайших стран-соседей: Китая, Кореи и Японии. Весь верхний этаж отеля с великолепным видом на город и Сусунайскую долину будет отдан под зону отдыха. А в на первом этаже разместится кафе в стиле французской кондитерской.

Проекту развития «Мега Палас Отеля» также решено оказать государственную поддержку. Например, через налоговые льготы - гостиница рассчитывает получить такое право, войдя в число резидентов территории опережающего развития «Горный воздух». Требуется и помощь в решении ряда проблемных вопросов. Сегодня опасение у инвесторов вызывает длительность процедур техприсоединения площадки к инженерным сетям: по существующим правилам на это может уйти до 2 лет.

- Мы готовы реализовать проект в 9-месячный срок. И такое промедление с подключением электричества, воды и тепла приведет к значительным издержкам, надолго затормозит ввод новых сооружений, - отметил Юрий Им.

- При реализации подобных значимых инвестиционных проектов необходимо проводить эти процедуры в более сжатые сроки – скажем, в течение полугода, - согласился губернатор. - По этому поводу в ближайшее время необходимо организовать рабочее совещание со структурами, которые проводят техническое присоединение объектов и выработать приемлемые решения, - сформулировал он поручение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:31 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 17:36
Отлично.... теперь мы все заживем как....как....как????
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+2
Triton
Написано сегодня, в 19:01
senchick, не как а аки...
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0
MadBee
Написано сегодня, в 17:37
А простой люд сможет себе позволить посещение сих бань?
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:43
и мне баньку замастырьте заодно.)))
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+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 17:58
...под себя готовят,всё равно Курил вам не видать!
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0
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