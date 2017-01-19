Чемпионат города по интеллектуальным играм пройдет в Южно-Сахалинске

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В нем примут участие школьники до 7 класса

В ближайшее воскресенье, 29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска (Коммунистический проспект, 20) пройдёт чемпионат Южно-Сахалинска по интеллектуальным играм среди школьников младшей возрастной группы (игроки до 7 класса включительно).

Как сообщают в интеллектуальном клубе "Логос", к участию в отборе приглашаются команды всех школ города. По итогам блиц-игры будут отобраны семь финалистов, которые на сцене ДДЮТ сразятся за звание Чемпиона города.

Регистрация на блиц-игру откроется в 09:30.

Начало финальной части - ориентировочно в 12:30.