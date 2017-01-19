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Чемпионат города по интеллектуальным играм пройдет в Южно-Сахалинске
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Чемпионат города по интеллектуальным играм пройдет в Южно-Сахалинске

В нем примут участие школьники до 7 класса

В ближайшее воскресенье, 29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска (Коммунистический проспект, 20) пройдёт чемпионат Южно-Сахалинска по интеллектуальным играм среди школьников младшей возрастной группы (игроки до 7 класса включительно). 
 
Как сообщают в интеллектуальном клубе "Логос",  к участию в отборе приглашаются команды всех школ города. По итогам блиц-игры будут отобраны семь финалистов, которые на сцене ДДЮТ сразятся за звание Чемпиона города. 
 
Регистрация на блиц-игру откроется в 09:30.
 
Начало финальной части - ориентировочно в 12:30. 
 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:25 0
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