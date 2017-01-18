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Сахалинцам предлагают арендовать участок леса в Охинском районе

Сахалинцам предлагают арендовать участок леса в Охинском районе

Победитель аукциона сможет организовать здесь охотничьи угодья

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области проводит аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тыс. га.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который выиграет аукцион, сможет заниматься здесь промышленной охотой, а также предоставлять услуги для охотников-любителей. В последнем случае охотпользователь должен позаботиться о необходимой инфраструктуре: построить домики для охотников, скрадки. Также охотпользователь должен регулярно мониторить состояние популяций объектов животного мира на закрепленном участке.

Напомним, вся территория области поделена на закрепленные охотничьи угодья, на которых хозяйничают юридические лица и индивидуальные предприниматели, и общедоступные – площади, на которых могут охотиться все желающие. На сегодняшний день на территории Сахалинской области зарегистрировано девять охотпользователей. В их владении находится более десятка участков охотугодий, расположенных на территории всего региона, в том числе и на Курильских островах.

Заявку на участие в аукционе можно подать, обратившись в министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в рабочие дни (Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом 16, кабинет 101).

Аукционная документация, форма заявки, схема расположения охотничьих угодий размещена на сайте https://torgi.gov.ru, сообщает пресс-служба министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:27 +1
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Комментарии
Зайчег
Написано сегодня, в 18:52
А идея то не плохая!
Лишь бы это делалось для людей,а не для выйгрывших аукцион.Зажираютсяочень быстро.
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:25
как-бы всякие друзья и родственники прокуроров себе не заграбастали эти участки...
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+1
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 19:58
Сейчас какой-нибудь бывший (или настоящий) депутат станет бизнесменом
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0
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